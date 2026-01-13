Habsburg vergriff sich im Ton: Politiker-Austritte aus St.-Georgs-Orden

In seiner â€žRede zur Zukunft Europasâ€œ hatte Karl Habsburg gegen die FPÃ– und ihre EU-Fraktion, die Patrioten fÃ¼r Europa (PfE), gepÃ¶belt. Die wÃ¼ste Schimpf-Orgie des Kaiser-Enkels hat nun Konsequenzen, denn prominente Freiheitliche haben bereits ihren Austritt aus dem St.-Georgs-Orden der Familie Habsburg-Lothringen bekanntgegeben.

Diffamierungen fÃ¼r Freiheitliche, Lob fÃ¼r Meinl-Reisinger

Teile der Patrioten fÃ¼r Europa â€“ zu denen auch sechs FPÃ–-Mandatare gehÃ¶ren â€“ seien die â€žfÃ¼nfte Kolonne Moskausâ€œ, es handle sich teilweise um â€žbrutale Nationalistenâ€œ, giftete Habsburg in Richtung FPÃ–. Viele der PfE-Parteien seien â€žin irgendeiner Formâ€œ mit dem russischen PrÃ¤sidenten Wladimir Putin verbunden. Als â€žfÃ¼nfte Kolonneâ€œ begehe man â€ždoppelten Hochverrat: am eigenen Land und an Europaâ€œ, so Habsburg. Vor diesen Diffamierungen hatte Habsburg als ehemaliger Ã–VP-Europaabgeordneter noch Neos-AuÃŸenministerin Beate Meinl-Reisinger gelobt.

Angebliche â€žFÃ¼nfte Kolonneâ€œ verlÃ¤sst Orden

Auf die Hasstiraden folgten zahlreiche Austritte von FPÃ–-Politikern: Der ehemalige Parteiobmann Norbert Hofer â€“ sogar Ehrenritter des Ordens â€“ verkÃ¼ndete auf X seinen Austritt. Auch andere aktive und ehemalige FPÃ–-Politiker haben den Orden verlassen.

Ideologisch verblendete Brandrede

Hofer erklÃ¤rte, dass Ã¶ffentliche Ã„uÃŸerungen, die dem Geist gegenseitiger Achtung widersprechen, diesen Schritt als geboten erscheinen lassen. â€žIch bedaure diese Entwicklungâ€œ, so Hofer. Auch der freiheitliche Delegationsleiter im EU-Parlament, Harald Vilimsky, meldete sich zu Wort: â€žWas Karl Habsburg da von sich gegeben hat, ist eine ideologisch verblendete Brandrede gegen all jene, die fÃ¼r ein Europa der souverÃ¤nen VaterlÃ¤nder eintretenâ€œ, so Vilimsky.

Wer gegen Patrioten hetzt, verrÃ¤t Europa

Wer heute gegen die FPÃ– und andere patriotische KrÃ¤fte in Europa polemisiere, verrate nicht nur seine eigene Tradition, sondern stelle sich auf die Seite jener, die Meinungsfreiheit durch Meinungsvorgaben ersetzen wollen, so der langjÃ¤hrige Europaabgeordnete. Die Fraktion der â€žPatrioten fÃ¼r Europaâ€œ sei derzeit die einzige politische Kraft auf europÃ¤ischer Ebene, die konsequent fÃ¼r Frieden, Freiheit und Wohlstand sowie fÃ¼r eine Kooperation souverÃ¤ner Nationalstaaten auf AugenhÃ¶he kÃ¤mpfe.