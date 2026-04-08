DatenlÃ¼cken, verwischte Spuren, Polizeieinsatz: U-Ausschuss geht in nÃ¤chste Runde

Der parlamentarische Untersuchungsausschuss zum Tod von Justiz-Sektionschef Christian Pilnacek wird am heutigen Mittwoch fortgesetzt. Dabei sollen zentrale Fragen geklÃ¤rt werden.

Pilnaceks Laptop im Mittelpunkt

Im Fokus steht weiterhin Pilnaceks Laptop: Zwar weiÃŸ man, wer Zugriff auf das GerÃ¤t hatte und ob etwas geÃ¤ndert wurde â€“ was genau, weiÃŸ der Ausschuss jedoch weiterhin nicht. Auch geht es um Rufdaten zwischen wichtigen Akteuren in der Causa, die angeblich nicht mehr nachvollziehbar sind. FPÃ–-FraktionsfÃ¼hrer Christian Hafenecker hat daran jedoch erhebliche Zweifel und will wissen, ob es sich dabei wirklich um technische Probleme handelt oder mÃ¶glicherweise um eine bewusste Verweigerung, um die AufklÃ¤rung zu blockieren.

Ein weiteres zentrales Thema des Ausschusses ist die Auswertung von Logdaten und Zugriffen. Technisch lÃ¤sst sich feststellen, wer und wann Zugriff auf Server oder Systeme genommen hat; was genau geÃ¶ffnet oder verÃ¤ndert wurde, bleibt aber oft unklar. Dies erschwert die vollstÃ¤ndige Rekonstruktion der VorgÃ¤nge rund um den Laptop und mÃ¶gliche Neben-Accounts.

Wurden wichtige Spuren verwischt?

Auch befragt wird jener IT-Experte des Ã–VP-gefÃ¼hrten Innenministeriums, der Pilnaceks Laptop untersucht hatte. Wie berichtet, wurde bei diesem Ã¼ber die sogenannte PowerShell-History das Passwort zurÃ¼ckgesetzt, obwohl es zu dem Zeitpunkt angeblich gar kein Kennwort mehr gegeben hat. FÃ¼r Hafenecker weist das auf eine gezielte Verschleierung und Verwischung von Spuren hin. Zudem wurde das GerÃ¤t auch als â€žZentrum von Informationen aus der Justizâ€œ bezeichnet, trotzdem wurde nicht umgehend die Staatsanwaltschaft eingeschaltet und eine Kopie der Daten veranlasst.

Informationskette bei Polizeieinsatz soll geklÃ¤rt werden

Auch ein Bezirkspolizeikommandant soll Rede und Antwort stehen, damit die Informationskette nach Pilnaceks Tod nachvollziehbar wird. Dass spÃ¤ter ohne ersichtlichen Grund auf die Akten zugegriffen wurde, werfe zusÃ¤tzliche Fragen auf, so Hafenecker. FÃ¼r den freiheitlichen FraktionsfÃ¼hrer im Untersuchungsausschuss ist klar: