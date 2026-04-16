“Amnesie”: Schwere VorwÃ¼rfe gegen Ã–VP-nahen Ermittler im U-Ausschuss

Im parlamentarischen Untersuchungsausschuss zum Tod des ehemaligen Justiz-Sektionschefs Christian Pilnacek sorgt eine neuerliche Befragung eines IT-Technikers des Bundeskriminalamts fÃ¼r politische Turbulenzen. FPÃ–-FraktionsfÃ¼hrer Christian Hafenecker sprach am gestrigen Mittwoch von einem â€žhandfesten Skandalâ€œ und kritisierte scharf die mangelnde Aufarbeitung gesicherter Beweise.

â€žWas wir heute im Pilnacek-Untersuchungsausschuss erlebt haben, ist ein handfester Skandal: Beweise werden gesichert, aber anscheinend bewusst nicht ausgewertet â€“ und gleichzeitig leidet ein Ã–VP-naher Personalvertreter plÃ¶tzlich an akuter Amnesie!â€œ, erklÃ¤rte Hafenecker nach der Sitzung.

Beweise vorhanden â€“ aber nicht ausgewertet

Im Zentrum der freiheitlichen Kritik: der Umgang der ErmittlungsbehÃ¶rden mit den Daten aus der beschlagnahmten Smartwatch des verstorbenen Sektionschefs. Laut Hafenecker habe ein befragter IT-Techniker ausgesagt, dass er lediglich den Auftrag erhielt, die Daten zu sichern, jedoch nicht zu analysieren. FÃ¼r Hafenecker hat das Versagen System:

Ein IT-Techniker bestÃ¤tigt unter Wahrheitspflicht, dass sein Auftrag lediglich darin bestand, die Daten der Pilnacek-Smartwatch zu sichern â€“ nicht, sie auszuwerten. Gleichzeitig wurde eigens Software fÃ¼r genau diese Analyse angeschafft. Das bedeutet: Die Beweise liegen am Tisch, die Werkzeuge sind vorhanden â€“ aber niemand wertet sie richtig aus. Das ist kein BehÃ¶rdenfehler, das ist systematisches Wegschauen!

Vergessliches SchlÃ¼sselmitglied

Brisanz erhielt die Befragung vor allem durch die ErinnerungslÃ¼cken des Beamten, der laut Hafenecker als â€žÃ–VP-naher Personalvertreterâ€œ gilt. Trotz eines erst kÃ¼rzlich gefÃ¼hrten Telefonats mit dem Chefermittler habe sich der Mann im Ausschuss an dessen Inhalt nicht mehr erinnern kÃ¶nnen. Man rede hier nicht von irgendeinem unbeteiligten Techniker, sondern von einem Ã–VP-nahen Personalvertreter, so Hafenecker.

Und genau dieser Mann kÃ¶nne sich im Ausschuss plÃ¶tzlich nicht mehr an die Inhalte eines Telefonats mit dem Chefermittler erinnern â€“ obwohl dieses erst vor zwei Tagen stattgefunden habe. Als dann noch herauskam, dass dieser Beamte vom Ministerium bereits im JÃ¤nner fÃ¼r seine Befragung â€žgeschultâ€œ worden war, lange bevor man im Ausschuss Ã¼berhaupt seinen Namen kannte, sei klar gewesen: Hier werde nicht aufgeklÃ¤rt, hier werde die AufklÃ¤rung gezielt sabotiert, so Hafeneckers Vorwurf. Er stellte zudem die Frage,Â woher das Innenministerium bereits Monate zuvor wusste, dass dieser Mann spÃ¤ter eine SchlÃ¼sselrolle im Ausschuss spielen wÃ¼rde.

Kritik an unsauberer Beweissicherung

Zudem Ã¼bte die FPÃ– Kritik an der technischen und organisatorischen Behandlung der sichergestellten Daten. So seien die Informationen auf einen USB-Stick kopiert und ohne jedes Protokoll oder nachvollziehbare Dokumentation weitergereicht worden.

â€žEs gibt keine klare ZustÃ¤ndigkeit, keine saubere Beweiskette und vor allem keine richtige Auswertung. So zerstÃ¶rt man Vertrauen in den Rechtsstaat.â€œ Das Ergebnis sei, so Hafenecker, ein â€žSystem, das ineinander greift: Beweise werden nicht ausgewertet, ZustÃ¤ndigkeiten verwischt, und zentrale Akteure kÃ¶nnen sich plÃ¶tzlich an nichts mehr erinnern. So verhindert man AufklÃ¤rung, ohne formal etwas falsch zu machen â€“ das ist die neue QualitÃ¤t der Vertuschung.â€œ

â€žSystem der organisierten Verantwortungslosigkeitâ€œ

Hafenecker machte dem Ã–VP-gefÃ¼hrten Innenministerium schwere VorwÃ¼rfe:

Wenn Beweise vorhanden sind, aber bewusst nicht analysiert werden, und gleichzeitig SchlÃ¼sselfiguren selektiv ihr GedÃ¤chtnis verlieren, dann ist das kein Zufall mehr, sondern ein politischer Skandal ersten Ranges. Dieses System der organisierten Verantwortungslosigkeit im Ã–VP-gefÃ¼hrten Innenministerium muss beendet werden. Wir fordern lÃ¼ckenlose AufklÃ¤rung, klare Verantwortlichkeiten und endlich die vollstÃ¤ndige Auswertung aller sichergestellten Daten!â€œ

Der Vorwurf der FPÃ– lautet damit im Kern: gezielte Sabotage der AufklÃ¤rung im Fall Pilnacek. Ob und wie der Untersuchungsausschuss auf die jÃ¼ngsten EnthÃ¼llungen reagiert, bleibt offen.