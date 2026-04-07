â€žSchaltzentrale der Justizâ€œ ohne brisante Daten: RÃ¤tsel um Pilnaceks Laptop

Der von den Freiheitlichen eingesetzte Untersuchungsausschuss rund um den mysteriÃ¶sen Tod des ehemaligen Justiz-Sektionschefs Christian Pilnacek geht weiter: Im Zentrum der Befragung morgen, Mittwoch, stehen IT-Techniker, die den Laptop von Pilnacek rekonstruierten. Dieser Laptop wird als mÃ¶gliche â€žSchaltzentrale der Justizâ€œ gehandelt. Relevante Daten fehlen aber.

Ermittlungen gegen IT-Experten

Dem ITâ€‘Techniker des Ã–VP-gefÃ¼hrten Innenministeriums, der den Laptop als erstes untersuchte, wird von der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) vorgeworfen, sich widerrechtlich Zugang zu Pilnaceks Laptop verschafft zu haben, obwohl das GerÃ¤t durch ein Passwort geschÃ¼tzt gewesen sein soll. Laut des von der WKStA beauftragten ITâ€‘Experten war dieses Passwort aber bereits am 30. MÃ¤rz 2023 gelÃ¶scht worden. Das wirft die Frage auf, ob und wann ein Passwort erneut gesetzt wurde. Das ist bislang nicht abschlieÃŸend geklÃ¤rt und bleibt ein zentraler Streitpunkt.

Was war wirklich auf dem Laptop?

Der Laptop wird als zentraler Drehâ€‘ und Angelpunkt der Ermittlungen beschrieben, obwohl nach bisherigen Erkenntnissen dort keine besonders sensiblen Inhalte aufgetaucht sein sollen. Dennoch wurde eine vollstÃ¤ndige Kopie des Bestands angefertigt; ob diese exakt mit jenem Material Ã¼bereinstimmt, das etwa dem Journalisten Peter Pilz zugÃ¤nglich war, ist nicht Ã¶ffentlich belegt und daher Gegenstand von Spekulationen.

Unterschiede in den DatenbestÃ¤nden wÃ¤ren indes ein Hinweis auf gezielte, technisch versierte Eingriffe â€“ etwa Ã¼ber die LÃ¶schung oder VerÃ¤nderung von Logâ€‘Spuren. Bekannt ist, dass Pilnacek ein Googleâ€‘Konto und ein Samsungâ€‘Telefon genutzt hat. Ob Ã¼ber eine Cloud Daten gespeichert wurden und ob es nach seinem Tod noch Zugriffe auf das Konto gegeben hat, ist zwar oft thematisiert worden, bleibt aber bislang ohne klare, Ã¶ffentlich dokumentierte Belege und wird daher im engen Rahmen der Ausschussâ€‘Berichterstattung vorsichtig behandelt.

Passwort gelÃ¶scht, Daten kopiert

Der IT-Experte des Innenministeriums berichtete Ã¶ffentlich, er sei ursprÃ¼nglich lediglich gebeten worden, bei der Suche nach bestimmten Kaufâ€‘ oder Vertragsunterlagen zu helfen. Die spÃ¤teren technischen Eingriffe â€“ etwa das LÃ¶schen von PowerShellâ€‘Spuren oder das selbststÃ¤ndige Anfertigen einer Kopie der Daten auf dem Laptop â€“ gehen deutlich Ã¼ber diese ursprÃ¼ngliche Aufgabenstellung hinaus und werden von Christian Hafenecker, FPÃ–-FraktionsfÃ¼hrer im U-Ausschuss, als Beleg dafÃ¼r gewertet, dass der Zugriff nicht nur technisch, sondern auch strategisch durchgefÃ¼hrt worden wÃ¤re.

Parallel dazu rÃ¼ckt Gerhard P. in den Fokus. Er gilt als enge Verbindungsperson zwischen verschiedenen Polizeiebenen und gehÃ¶rte zu den ersten Personen, die vom Tod Pilnaceks erfahren hatten. Dass er selbst zum Fundort fuhr und ohne ersichtlichen operativen Grund Akteneinsicht nahm, wird im Kontext des Ausschusses als auffÃ¤llig eingestuft. Zudem taucht Pichler wiederholt in Verbindung mit weiteren Ermittlungsâ€‘ und Verfahrensfragen auf, was die Rolle der Informationskette am Tag des Todes zusÃ¤tzlich verkompliziert.

Logdaten, ELAG und Standards

Ein weiteres zentrales Thema des Ausschusses ist die Auswertung von Logdaten und Zugriffen. Technisch lÃ¤sst sich feststellen, wer und wann Zugriff auf Server oder Systeme genommen hat; was genau geÃ¶ffnet oder verÃ¤ndert wurde, bleibt aber oft unklar. Dies erschwert die vollstÃ¤ndige Rekonstruktion der VorgÃ¤nge rund um den Laptop und mÃ¶gliche Nebenâ€‘Accounts.

Kritisch wird auch der Einsatz des elektronischen Aktensystems (ELAG) gesehen. Es gibt BefragungswÃ¼nsche hinsichtlich etwaiger externer Einflussnahmen, etwa auf Personen wie Andreas Kreutner, die in der Hierarchie der Justiz eine zentrale Rolle spielen. Die Tatsache, dass es bislang keinen einheitlichen, Ã¶ffentlich fixierten Standard fÃ¼r die kriminaltechnische Auswertung digitaler GerÃ¤te gibt, wird als strukturelles Problem gewertet.

Was als nÃ¤chstes im Ausschuss ansteht

Unter anderem sollen die Witwe von Christian Pilnacek, der Direktor des Landeskriminalamts NiederÃ¶sterreich, Stefan Pfandler, sowie der niederÃ¶sterreichische Landespolizeidirektor Franz Popp in den Ausschuss geladen werden. Hinzu kommen zwei Personen aus Pilnaceks engstem Umfeld, die als Letzte mit ihm Kontakt hatten, Mitarbeiterinnen des Bundesamts zur KorruptionsprÃ¤vention und KorruptionsbekÃ¤mpfung (BAK), eine Journalistin, ein weiterer Feuerwehrmann von der Bergung, ein weiterer ITâ€‘Techniker sowie eine Mitarbeiterin des damaligen Ã–VP-NationalratsprÃ¤sidenten Wolfgang Sobotka. Die Ã¶ffentlichen Hearings konzentrieren sich bis dahin auf drei Bereiche: erstens auf die technischen AblÃ¤ufe rund um den Laptop und die damit verbundenen Zugriffe, zweitens auf die polizeiliche Informationskette am Tag des Todes und drittens auf mÃ¶gliche strukturelle LÃ¼cken in der Auswertung digitaler GerÃ¤te und der Arbeit mit ELAG.

Der Ausschuss erhÃ¤lt unter anderem Logdaten aus dem Innenministerium, um die Nutzung digitaler Systeme und Aktenzugriffe nachvollziehen zu kÃ¶nnen; zugleich ist die Lieferung sensibler Daten, wie etwa auf Pilnaceks Smartwatch gespeicherter Chats, Ã¶ffentlich umstritten.

GrÃ¼ne wollen vors Verfassungsgericht

Die GrÃ¼nen kritisieren wÃ¤hrenddessen vor allem die fehlende Aktenlieferung des Innenministeriums und erwÃ¤gen einen Gang vor den Verfassungsgerichtshof. Mandatarin Nina Tomaselli sprach von VerzÃ¶gerung und â€žArbeitsverweigerungâ€œ; zugleich wollen die GrÃ¼nen weitere BeweisantrÃ¤ge stellen. Hafenecker signalisierte bereits die Zustimmung seiner Partei zu einem mÃ¶glichen Gang vor das Verfassungsgericht.