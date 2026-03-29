Nach Kommunalwahlen: Umfragen kÃ¼ndigen Machtwechsel 2027 an

Wenige Tage nach den jÃ¼ngsten Kommunalwahlen in Frankeich zeigt sich ein deutlich erstarktes rechtes Lager.

FÃ¼hrend bei Umfragen zu PrÃ¤sidentschaftswahl

Laut aktuellen Erhebungen liegt der Vorsitzende des Rassemblement National (RN), Jordan Bardella, klar an der Spitze bei Umfragen zur PrÃ¤sidentschaft, die 2027 neu gewÃ¤hlt werden wird.

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Bei mehreren Umfrageinstituten erreicht er rund 35 bis 38 Prozent der Stimmen im ersten Wahlgang und verweist damit sÃ¤mtliche Konkurrenten deutlich auf die hinteren PlÃ¤tze.

Zersplittertes Kandidatenfeld schwÃ¤cht Konkurrenz

Das Feld mÃ¶glicher Herausforderer prÃ¤sentiert sich hingegen stark geschwÃ¤cht. Vertreter des pro-EU-Lagers und Linken â€“ darunter Gabriel Attal, RaphaÃ«l Glucksmann oder Jean-Luc MÃ©lenchon â€“ bewegen sich meist nur im Bereich zwischen rund zehn und 15 Prozent. Auch konservative Kandidaten wie Bruno Retailleau bleiben deutlich zurÃ¼ck.

Philippe als stÃ¤rkster Gegenspieler

Eine zentrale Rolle kÃ¶nnte lediglich Ã‰douard Philippe einnehmen. Der ehemalige Premierminister wird als aussichtsreichster Kandidat des sogenannten â€žZentralblocksâ€œ gehandelt. Je nach Konstellation kommt er auf Werte zwischen etwa 20 und 25 Prozent und wÃ¤re damit Herausforderer Bardellas in der zweiten Runde.

Kommunalwahlerfolge stÃ¤rken RN

Der AufwÃ¤rtstrend der Rechten wird durch die jÃ¼ngsten Kommunalwahlen untermauert. Zwar blieb der groÃŸe Durchbruch in den Metropolen aus, doch insbesondere in kleineren StÃ¤dten konnte das Rassemblement National zahlreiche BÃ¼rgermeisterÃ¤mter gewinnen.

Diese lokale Verankerung kÃ¶nnte sich langfristig als strategischer Vorteil erweisen.

Offene Fragen vor entscheidender Phase

Trotz klarer Tendenzen bleibt die Ausgangslage komplex. Unklar ist weiterhin, wer letztlich fÃ¼r die einzelnen politischen Lager antreten wird. Auch die rechtliche Situation rund um Marine Le Pen, die von Gerichts wegen aus dem Rennen genommen wurde, nachdem die Umfragen sie bereits als nÃ¤chste PrÃ¤sidentin gesehen hatte, kÃ¶nnte das KrÃ¤fteverhÃ¤ltnis noch beeinflussen.

Frankreich steuert auf eine Richtungsentscheidung zu. WÃ¤hrend das rechte Lager so stark ist wie lange nicht, versuchen die anderen KrÃ¤fte, zumindest noch gemeinsam gegen den unaufhaltsamen, ja europaweiten Trend anzukÃ¤mpfen, um an der Macht und dem Futtertrog zu bleiben.