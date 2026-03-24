Kommunalwahlen beendet: Rechte Parteien verdreifachen sich in den Gemeinden

Nach der ersten Runde der franzÃ¶sischen Kommunalwahlen zeichnete sich der Trend bereits ab: Der rechtsnationale Rassemblement National (RN) und andere Rechtsparteien konnten ihre kommunale Basis deutlich ausbauen.

Starker Zugewinn an rechten GemeinderÃ¤ten

Allerdings nur in den lÃ¤ndlichen Gemeinden. Regierten sie im Jahr 2020 lediglich in zehn Gemeinden mit rund 850 GemeinderÃ¤ten in 56 Departements, sind es jetzt 71 Gemeinden mit mehr als 3.000 GemeinderÃ¤ten in 84 Departements.

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Paris entscheidet sich doch noch fÃ¼r Franzosen

WÃ¤hrend sich die autochthone BevÃ¶lkerung in die lÃ¤ndlichen Regionen zurÃ¼ckzieht, werden die StÃ¤dte immer bunter und damit linker. Nicht nur, was die WÃ¤hler betrifft, sondern auch die Kandidaten.

In der Hauptstadt Paris konnte sich der Franzose Emmanuel GrÃ©goire gegen vier andere Kandidaten durchsetzen, darunter eine islamisch-marokkanische, eine islamisch-algerische und eine jÃ¼disch-maghrebinischen Gegenkandidatin. Damit bleibt das Rathaus weiterhin in der Hand der Sozialisten.

Auch Marseille, Toulon oder NÃ®mes bleiben links

Auch in anderen StÃ¤dten wie Marseille, Toulon oder NÃ®mes gelang es den RN-Kandidaten trotz starker Ausgangsposition nicht, die zweite Runde fÃ¼r sich zu entscheiden.

Auf linker Seite wurde die Hinwendung an die linksextreme La France Insoumise abgestraft. In mehreren StÃ¤dten scheiterten solche BÃ¼ndnisse deutlich, was die strategischen Spannungen innerhalb der Linken weiter verschÃ¤rft.

Kommunen bleiben in der politischen Mitte

Als eigentliche Gewinner der zweiten Wahlrunde gehen damit die konservativen Les RÃ©publicains und Vertreter der politischen Mitte hervor. Sie bilden nach wie vor die zentrale Kraft auf kommunaler Ebene. Gleichzeitig bleibt das macronistische Lager insgesamt schwach verankert und spielt lokal weiterhin nur eine Nebenrolle.

Die Ergebnisse der Stichwahl bestÃ¤tigen letztlich eine grundlegende gesellschaftliche Trennlinie: Der RN mobilisiert vor allem WÃ¤hler aus der Arbeiterschaft und aus lÃ¤ndlichen Regionen, wo die echten Franzosen leben, wÃ¤hrend in den GroÃŸstÃ¤dten eine urbane und eingewanderte WÃ¤hlerschicht dominiert, die Ã¼berwiegend fÃ¼r linke oder zentristische Kandidaten stimmt.

Bedeutung fÃ¼r 2027

Die Partei Renaissance, einst gegrÃ¼ndet von PrÃ¤sident Emmanuel Macron, spielte â€“ von wenigen Ausnahmen abgesehen â€“ kaum eine Rolle. Schlechte Voraussetzungen fÃ¼r eine Fortsetzung von Macrons Politik.

FÃ¼r die PrÃ¤sidentschaftswahlen 2027 sind die Ausgangsbedingungen fÃ¼r die Rechte nicht schlecht: Der RN konnte seine lokale Basis stÃ¤rken und gewinnt an politischem Gewicht, insbesondere im Hinblick auf zukÃ¼nftige Senatswahlen. In Umfragen auf nationaler Ebene fÃ¼hrend dÃ¼rfte die Partei und ihr telegener Parteichef Jordan Bardella weiter Auftrieb gewinnen.