Boxen statt hilflos Zuschauen: FPÃ– sponsert Gratis-Training fÃ¼r Frauen und MÃ¤dchen

WÃ¤hrend die Berichte Ã¼ber Ãœbergriffe auf Frauen und MÃ¤dchen nicht abreiÃŸen, setzen die Freiheitlichen und das Boxteam Vienna in Wien ein klares Zeichen. Ab sofort bietet das Boxteam Vienna Gratis-Boxtraining fÃ¼r MÃ¤dchen und Frauen an. Die FPÃ– sponsert die Initiative unter dem Motto â€žGemeinsam fÃ¼r Opferâ€œ.

Das Training zielt darauf ab, Selbstbewusstsein und physische FÃ¤higkeiten zu stÃ¤rken, damit Betroffene oder potenzielle Opfer besser vorbereitet sind. Das Boxteam Vienna mit seinem Standort in Wien stellt die RÃ¤umlichkeiten und das Know-how zur VerfÃ¼gung. Die FPÃ– Ã¼bernimmt die finanzielle UnterstÃ¼tzung, um den Zugang ohne Kosten zu ermÃ¶glichen.

Mehr Sicherheit fÃ¼r Frauen

Mitunter federfÃ¼hrend bei dieser Intuitive war FPÃ–-FunktionÃ¤r Leo Lugner. Dieser begrÃ¼ndete die Entscheidung so:

Da man sich in vielen Bezirken Wiens als Frau gar nicht mehr alleine auf die StraÃŸe traut, muss man da gegensteuern. Und wenn es nur kleine Akzente sind, die man setzt, irgendwo muss man anfangen und wir sind nicht bereit tatenlos zuzusehen. Mich verbindet mit dem Boxteam Vienna eine langjÃ¤hrige Freundschaft und als ich von dem Projekt â€žGratisboxen fÃ¼r Kinderâ€œ erfahren habe, hatte ich eine gute Idee.

â€žWarum nicht auch Gratis Training fÃ¼r Frauen, fÃ¼r solche die schon Opfer der Bereicherungskultur geworden sind, aber auch fÃ¼r alle anderen Frauen, die sich nicht sicher auf Wiens StraÃŸen fÃ¼hlenâ€œ, dachte sich Lugner.

Konkrete Hilfe statt bloÃŸer Debatten

In Zeiten, in denen die Gewaltverbrechen durch auslÃ¤ndische TÃ¤ter zunehmen, setzt die Partei auf praktische MaÃŸnahmen. Das Gratistraining richtet sich an Frauen und MÃ¤dchen, die sich stÃ¤rken wollen. Es findet im Trainingszentrum des Boxteam Vienna statt, das bereits Erfahrung mit Damenboxen hat.

Details zur genauen Dauer oder den Trainingszeiten werden Ã¼ber die beteiligten Partner kommuniziert.