Vorbeben fÃ¼r 2027: Rechte Kandidaten gewinnen Ã¼berraschend stark im ersten Wahlgang

Die erste Runde der franzÃ¶sischen Kommunalwahlen ist geschlagen und es zeigt sich ein klares Bild. WÃ¤hrend sich die autochthone BevÃ¶lkerung in die lÃ¤ndlichen Regionen zurÃ¼ckzieht, werden die StÃ¤dte immer bunter.

Paris: Mehrheit der Kandidaten sind AuslÃ¤nder

So stammen von den fÃ¼nf Kandidaten, die sich am kommenden Sonntag in der Stichwahl um das BÃ¼rgermeisteramt von Paris bewerben kÃ¶nnen, da sie in der ersten Runde mehr als zehn Prozent erhielten, drei ihrer Herkunft nach aus dem Maghreb und nur zwei aus Frankreich.

Rachida Dati (24,8 Prozent) ist islamisch-marokkanischer Herkunft , Sophie Chikirou (13,7 Prozent) islamisch-algerischer, Sarah Knafo (10,0 Prozent) jÃ¼disch-maghrebinischer, Emmanuel GrÃ©goire (36,4 Prozent) und Pierre-Yves Bournazel (11,8 Prozent) sind franzÃ¶sischer Herkunft.

Vorbeben fÃ¼r PrÃ¤sidentschaftswahl 2027

WÃ¤hrend in der Hauptstadt eine bunte Kandidatenrunde in die Stichwahl zieht, hat sich im Ã¼brigen Land am vergangenen Wochenende ein tiefgreifender politischer Verschiebungsprozess gezeigt.

Die erste Runde der franzÃ¶sischen Kommunalwahlen 2026 markiert einen neuen HÃ¶hepunkt in der kommunalen Verankerung der rechten Partei Rassemblement National (RN) und verstÃ¤rkt zugleich den Druck auf die traditionellen Parteien vor der PrÃ¤sidentschaftswahl 2027.

Rekord fÃ¼r den RN: 23 BÃ¼rgermeister im ersten Wahlgang

Besonders der RN konnte seine lokale Basis deutlich ausbauen. Landesweit wurden 23 BÃ¼rgermeister der Partei bereits im ersten Wahlgang gewÃ¤hlt.

In den StÃ¤dten, die der RN bereits seit 2020 fÃ¼hrt, fuhren die Amtsinhaber teils Ã¼berwÃ¤ltigende Wiederwahlergebnisse mit bis zu 80 Prozent der Stimmen (in Bruay-La-BuissiÃ¨re) ein. HÃ©nin-Beaumont, die Hochburg von Marine Le Pen, erzielte Ã¼ber 77 Prozent.

Neue rechte Gemeinden

Dazu kommen neue rechte Gemeinden: In Vauvert holte der dortige RN-Abgeordnete 57,5 Prozent, in Cagnes-sur-Mer erreichte der Kandidat mit 50, 21 Prozent ebenfalls einen Sieg im ersten Durchgang.

Insgesamt wurden bereits 1.279 GemeinderÃ¤te und 323 Vertreter in GemeindeverbÃ¤nden fÃ¼r den RN im ersten Wahlgang gesichert.

Umgang mit dem Steuergeld entscheidend

Die Partei sieht darin zweierlei bestÃ¤tigt: Zum einen die hohe Zustimmung zur bisherigen kommunalen AmtsfÃ¼hrung, insbesondere im Umgang mit Ã¶ffentlichen Finanzen, Sicherheit und lokaler Verwaltung; zum anderen eine stetige Ausweitung ihres geographischen Einflusses.

Selbst in Regionen, in denen der RN bisher kaum prÃ¤sent war â€“ etwa in Teilen West- und SÃ¼dwestfrankreichs wie Nouvelle-Aquitaine â€“ konnten erstmals RathÃ¤user gewonnen werden.

Starke Ausgangsposition fÃ¼r die Stichwahl

FÃ¼r den zweiten Wahlgang am kommenden Sonntag steht der RN in vielen Kommunen vor gÃ¼nstigen Konstellationen. In Toulon liegt die RN-Kandidatin mit Ã¼ber 40 Prozent in FÃ¼hrung, in NÃ®mes Ã¼berschritt der dortige Spitzenkandidat die Marke von 30 Prozent, in Marseille kommt der RN-Bewerber auf 36 Prozent und liegt damit in Schlagdistanz zum sozialistischen Amtsinhaber.

Landesweit haben sich 271 RN-Kandidaten fÃ¼r die Stichwahl qualifiziert, in mindestens 75 Kommunen fÃ¼hrt das Lager der rechten Parteien nach dem ersten Durchgang.

RN: Politik des â€žgesunden Menschenverstandsâ€œ

RN-Parteichef Jordan Bardella betonte am Wahlabend, man habe gezeigt, dass eine Politik des â€žgesunden Menschenverstandsâ€œ â€“ mit Ordnung in den StraÃŸen und in den Ã¶ffentlichen Finanzen â€“ den Alltag vieler BÃ¼rger spÃ¼rbar verbessere.

Die Franzosen hÃ¤tten â€žeine tiefe Sehnsucht nach VerÃ¤nderungâ€œ zum Ausdruck gebracht. Marine Le Pen sprach von einer â€žriesigen Siegesserieâ€œ, da der RN nicht nur in seinen angestammten Hochburgen, sondern auch in neuen StÃ¤dten bereits im ersten Wahlgang gewonnen habe und andernorts realistische Chancen im zweiten Durchgang sehe. Beide riefen die WÃ¤hler dazu auf, die Dynamik in der Stichwahl noch zu verstÃ¤rken.

LFI im Aufwind, klassische Parteien unter Druck

Doch der RN ist nicht der einzige Gewinner. Auf der anderen Seite des politischen Spektrums gelang die linke Partei â€žLa France insoumiseâ€œ (LFI) ein deutlicher Durchbruch.

Die zum Teil linksextreme Bewegung von Jean-Luc MÃ©lenchon legte vor allem in GroÃŸstÃ¤dten und arabischen Einwanderungsvierteln spÃ¼rbar zu und etablierte sich vielerorts als entscheidende Kraft im linken Lager. In StÃ¤dten wie Roubaix, Limoges, Toulouse und Lille erreicht LFI teils Spitzenpositionen oder zumindest starke zweistellige Ergebnisse, die sie in der Stichwahl zur mÃ¶glichen â€žKÃ¶nigsmacherinâ€œ machen.

Sozialisten mÃ¼ssen noch weiter nach links rutschen

Damit verschÃ¤rft sich der Druck auf die Sozialisten, die zwar in einigen traditionellen Hochburgen wie Rennes oder Nantes vorn liegen, in den Metropolen aber ohne BÃ¼ndnisse Gefahr laufen, die Kontrolle zu verlieren.

Besonders augenfÃ¤llig ist dies in Paris und Marseille, wo die Kandidaten von LFI, die Molsemin Chikirou, mit jeweils rund elf Prozent in die Stichwahl einziehen und damit fÃ¼r linke Mehrheiten unverzichtbar werden kÃ¶nnten.

Macron-Lager und Konservative: Schwach in den StÃ¤dten

Die erste Runde der Kommunalwahlen bestÃ¤tigt wiederum auch die SchwÃ¤che des macronistischen Lagers. Das BÃ¼ndnis aus den Parteien Renaissance, MoDem und Horizons konnte sich landesweit kaum gegen die lokal verankerten und etablierten Parteien behaupten und blieb hinter den Erwartungen zurÃ¼ck.

In mittelgroÃŸen StÃ¤dten schaffte das WahlbÃ¼ndnis einzelne Achtungserfolge in mittelgroÃŸen StÃ¤dten, aber in vielen Metropolen kam der Kandidat von PrÃ¤sident Emmanuel Macron nicht einmal in die Stichwahl.

VerwÃ¤sserte Konservative weiter schwach

Les RÃ©publicains (LR), eine Mitte-rechts-Partei, behaupten sich zwar in zahlreichen mittelgroÃŸen StÃ¤dten und kÃ¶nnen dort Mandate verteidigen oder hinzugewinnen.

Doch in den groÃŸen urbanen Zentren verlieren sie stetig an Boden nicht zuletzt an den RN und dessen VerbÃ¼ndete, wie in NÃ®mes, Toulon oder Nizza.

Niedrige Wahlbeteiligung

Die Wahlbeteiligung bleibt trotz der Bedeutung der Kommunen fÃ¼r den Alltag der Menschen auf einem historisch niedrigen Niveau. Zwischen gut 41 und 44 Prozent der Wahlberechtigten blieben zu Hause.

Vor allem in kleinen Gemeinden mit nur einer Liste und in strukturschwachen Regionen war die Enthaltung hoch, wÃ¤hrend die Linke in groÃŸen StÃ¤dten mit offenem Rennen wie Paris oder Lyon erfolgreich mobilisieren konnte.

Weichenstellung fÃ¼r Senat

Ãœber die lokale Ebene hinaus haben die Ergebnisse bereits jetzt Bedeutung fÃ¼r die nationale Politik. Die Zahl der eroberten RathÃ¤user und Gemeinderatsmandate entscheidet maÃŸgeblich darÃ¼ber, wie viele â€žgroÃŸe WahlmÃ¤nnerâ€œ bei den kommenden Senatswahlen fÃ¼r die einzelnen Lager stimmen werden.

FÃ¼r den RN erÃ¶ffnet sich damit die Chance, erstmals eine eigene Fraktion im Oberhaus zu bilden â€“ eine symbolische wie praktische Machtverschiebung in einem Land mit Mehrheitswahlrecht, die die Gesetzgebungsarbeit beeinflussen kÃ¶nnte. LFI wiederum kÃ¶nnte mit ihren kommunalen Erfolgen erstmals den Sprung in den Senat schaffen.

Stimmungstest fÃ¼r PrÃ¤sidentschaftswahlen

Mit Blick auf die PrÃ¤sidentschaftswahlen 2027 sind die Kommunalwahlen mehr als ein lokales Stimmungsbild.

Sie zeigen eine Republik, in der sich der RN auf kommunaler Ebene festigte, LFI zur SchlÃ¼sselakteurin im linken Lager wird, die verwÃ¤sserte Rechte zwischen Anpassung und Abgrenzung schwankt und in der selbst in einer von KriminalitÃ¤t, VermÃ¼llung und Ãœberfremdung entstellten Hauptstadt wie Paris ein Weiterso gewÃ¤hlt wurde.