StaatsprÃ¤sident TamÃ¡s Sulyok denkt gar nicht daran, den Forderungen des neuen Regierungschefs nachzugeben.

Foto: SÃ¡ndor Palota / wikimediacommons.org (CC BY-SA 4.0)

Ungarn

5. Juni 2026 / 11:51 Uhr

StaatsprÃ¤sident Sulyok will Magyars Ultimatum nicht nachgeben

Der neue ungarische MinisterprÃ¤sident PÃ©ter Magyar hatte StaatsprÃ¤sident TamÃ¡s Sulyok ein Ultimatum gestellt – doch dieser will nicht nachgeben. in einem Exklusivinterview mit dem ungarischen Portal Index hat Solya nun unmissverstÃ¤ndlich klargestellt, dass er den Forderungen nicht nachgeben wird.

Magyar zweifelt an Eignung

Magyar fordert bis zum 31. Mai 2026 den geschlossenen RÃ¼cktritt Sulyoks sowie weiterer hoher AmtstrÃ¤ger des Ã¶ffentlichen Rechts. Zur BegrÃ¼ndung verweist er auf einen angeblichen Vertrauensverlust und bezeichnet Sulyok als fÃ¼r die Rolle des â€žHÃ¼ters der GesetzmÃ¤ÃŸigkeitâ€œ ungeeignet und unwÃ¼rdig.


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PrÃ¤sident sieht keine Rechtsgrundlage

Sulyok wies diese Forderungen zurÃ¼ck. Es gebe weder einen rechtlichen Grund noch einen verfassungsmÃ¤ÃŸigen Anlass fÃ¼r seinen RÃ¼cktritt. Begriffe wie â€žUngeeignetheitâ€œ oder â€žUnwÃ¼rdigkeitâ€œ kÃ¤men in der ungarischen Verfassung nicht vor; es handle sich vielmehr um politische Werturteile. Er betonte, auf das Grundgesetz und den Schutz der verfassungsmÃ¤ÃŸigen Ordnung vereidigt zu sein, und werde seinem Eid treu bleiben. Sein Amt verstehe er ausdrÃ¼cklich als Ã¼berparteiliche Institution, die die â€žÃ¶ffentlich-rechtliche Einheit der Nationâ€œ verkÃ¶rpere und nicht die jeweilige politische Mehrheit abbilde.

Auf die Frage, was nach Ablauf des Ultimatums geschehen werde, antwortete Sulyok trocken: â€žEs folgt der 1. Juni.â€œ

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