EU-Elite schweigt bei Magyars Machtpolitik: Kein Wort zur geplanten PrÃ¤sidenten-Absetzung

Der neue ungarische Regierungschef Peter Magyar ist fest entschlossen, StaatsprÃ¤sident Tamas Sulyok abzusetzen, weil er ihn fÃ¼r einen Getreuen von VorgÃ¤nger Viktor OrbÃ¡n hÃ¤lt. Die BrÃ¼sseler Elite misst dabei offenbar mit zweierlei MaÃŸ, wenn es um demokratische GrundsÃ¤tze in Ungarn geht. Denn zu diesem â€žStaatsstreichâ€œ schweigt das Establishment.Â

Absetzung durch VerfassungsÃ¤nderung

Wie Magyar am Montag bei einer Pressekonferenz sagte, wolle er den PrÃ¤sidenten nicht nach den derzeit geltenden Regeln absetzen, sondern vielmehr zu diesem Zweck eine VerfassungsÃ¤nderung einbringen. Er wollte gegenÃ¼ber den Medien keine nÃ¤heren Angaben dazu machen. Da TISZA, die Partei Magyars, eine Zweidrittelmehrheit hat, kann die Partei alleine die Verfassung Ã¤ndern.

AuffÃ¤lliges Schweigen

Das plÃ¶tzliche Schweigen bei Magyars Machtpolitik sorgt bei Harald Vilimsky, freiheitlicher Delegationsleiter im EuropÃ¤ischen Parlament, fÃ¼r Verwunderung. In einer Aussendung sagte er, dass BrÃ¼ssel Ã¼ber Jahre hinweg jede politische Entscheidung von Viktor OrbÃ¡n zum Anlass genommen hÃ¤tte, um angebliche Defizite bei Demokratie und Institutionen anzuprangern. Umso erstaunlicher sei nun das auffÃ¤llige Schweigen derselben Kreise, wenn Premierminister Peter Magyar offen Druck auf den rechtmÃ¤ÃŸig vom ungarischen Parlament gewÃ¤hlten StaatsprÃ¤sidenten ausÃ¼be und nach dessen Weigerung zurÃ¼ckzutreten sogar eine VerfassungsÃ¤nderung ankÃ¼ndige.

Politische Waffe gegen unliebsame Regierungen

Was bei OrbÃ¡n skandalisiert worden wÃ¤re, wÃ¼rde bei Magyar relativiert oder ignoriert. Wer demokratische Standards stÃ¤ndig als politische Waffe gegen unliebsame Regierungen einsetze, verliere jede GlaubwÃ¼rdigkeit, so der EU-Abgeordnete, der wÃ¶rtlich meinte:Â

HÃ¤tte Viktor OrbÃ¡n ein vergleichbares Vorgehen angekÃ¼ndigt, wÃ¤ren die EmpÃ¶rung in BrÃ¼ssel, die Sondersitzungen und die moralisierenden Belehrungen wohl bereits in vollem Gange. Wenn jedoch ein politischer Liebling des europÃ¤ischen Establishments einen derartigen Kurs einschlÃ¤gt, herrscht plÃ¶tzlich betretenes Schweigen.

