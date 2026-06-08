Soll kein Gastarbeiterland werden: Magyar-Regierung stoppt Arbeitsmigration fÃ¼r Drittstaaten-AngehÃ¶rige

Die neue Regierung von MinisterprÃ¤sident PÃ©ter Magyar zieht die Notbremse bei der Einwanderung von ArbeitskrÃ¤ften aus Nicht-EU-Staaten. Trotz akuten FachkrÃ¤ftemangels sollen ab sofort keine neuen Aufenthaltsgenehmigungen fÃ¼r Gastarbeiter mehr ausgestellt werden. Damit geht Magyar sogar weiter als sein AmtsvorgÃ¤nger Viktor OrbÃ¡n.

Keine Aufenthaltserlaubnissen an Nicht-EU-BÃ¼rger mehr

Die neue Regierung hat die Regelungen fÃ¼r Gastarbeiter deutlich verschÃ¤rft. Neue Aufenthaltsgenehmigungen unter der Gastarbeiterregelung der VorgÃ¤ngerregierung werden mit sofortiger Wirkung nicht mehr erteilt, heiÃŸt es in der Regierungsverordnung. Bestehende Aufenthaltsgenehmigungen bleiben bis zu ihrem Ablauf gÃ¼ltig. Die Verordnung lÃ¤sst jedoch offen, ob ablaufende Genehmigungen verlÃ¤ngert werden kÃ¶nnen. Es handelt sich nicht um ein vollstÃ¤ndiges Ende fÃ¼r die Erteilung von Aufenthaltserlaubnissen an Nicht-EU-BÃ¼rger â€“ der Stopp bezieht sich speziell auf die vereinfachte Gastarbeiterregelung der OrbÃ¡n-Regierung.

Sozialdumping soll verhindert werden

Die EinschrÃ¤nkung des Zuzugs von Gastarbeitern war ein zentrales Versprechen in Magyars Wahlkampf. Er begrÃ¼ndete das damit, dass mehr Ungarn in Jobs kommen und Unternehmen davon abgehalten werden sollten, LÃ¶hne durch die BeschÃ¤ftigung von Arbeitsmigranten zu drÃ¼cken. Magyar folgte damit einer klaren Position: Ungarn sollte kein Gastarbeiterland werden. Bereits im Wahlkampf hatte er angekÃ¼ndigt, ab dem 1. Juni 2026 keine neuen Gastarbeiter von auÃŸerhalb der EU mehr ins Land lassen zu wollen.

In Ungarn sind SchÃ¤tzungen zufolge rund 90.000 Arbeitnehmer aus Nicht-EU-LÃ¤ndern beschÃ¤ftigt â€“ das sind etwa zwei Prozent der in Ungarn beschÃ¤ftigten Menschen. Sie sind vorwiegend in der Akkumulator- und Kfz-Industrie, am Bau, als Saisonarbeiter in der Landwirtschaft und bei Lieferdiensten tÃ¤tig. Die meisten von ihnen kommen aus den Philippinen, der Ukraine, China, Vietnam und Indien.

VorgÃ¤ngerregierung dehnte Programm aus

Die Entscheidung steht im Widerspruch zu Viktor OrbÃ¡ns bisheriger Migrationspolitik. Obwohl er als Einwanderungsgegner bekannt ist, hatte OrbÃ¡n 2021 den Arbeitsmarkt fÃ¼r indonesische und philippinische StaatsbÃ¼rger geÃ¶ffnet und das Programm stufenweise auf 19 LÃ¤nder ausgedehnt.