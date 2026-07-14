Doppelmoral: WÃ¤hrend StaatsprÃ¤sident abgesetzt wird, schweigen EU-Institutionen

Stellen Sie sich einmal vor, in Ã–sterreich wird eine neue Regierung gewÃ¤hlt und diese setzt dann â€“ weil ihr die Person nicht passt â€“ den BundesprÃ¤sidenten ab. Genau das passiert derzeit in Ungarn. Die EU-Institutionen schweigen und beweisen damit einmal mehr ihre Doppelmoral.
Schwarzer Tag der ungarischen Demokratie
Auf der Plattform X bezeichnete Kinga GÃ¡l, Fidesz-Abgeordnete im EuropÃ¤ischen Parlament und Spezialistin des Europarats, den 13. Juli als â€žschwarzen Tag der ungarischen Demokratieâ€œ. Am gestrigen Montag hat das Parlament unter MinisterprÃ¤sident Peter Magyar die 17. VerfassungsÃ¤nderung verabschiedet, mit der die Regierung Tisza nicht nur StaatsprÃ¤sident TamÃ¡s Sulyok vor Ablauf seiner Amtszeit ablÃ¶st, sondern auch hochrangige Mitglieder des Verfassungsgerichts entfernt.
In Europa beispiellos
Wie berichtet, hatten zehntausende Ungarn dagegen protestiert. Doch wÃ¤hrend Demokratie und Rechtstaatlichkeit demontiert werden, schweigen die EU-Institutionen. â€žDieses Schweigen offenbart ihre Doppelmoral deutlicher als alles andereâ€œ, schrieb Kinga GÃ¡l auf X. â€žDies ist der schwerwiegendste Angriff auf Demokratie und Rechtsstaatlichkeit seit Ungarns demokratischen Wandel und in Europa beispiellosâ€œ.
Warnung vor PrÃ¤zedenzfall
FPÃ–-Abgeordneter Martin Graf, VizeprÃ¤sident der Europarats-Fraktion der EuropÃ¤ischen Konservativen, Patrioten & VerbÃ¼ndeten (ECPA), sagte gegenÃ¼ber unzensuriert, dass diese Kritik von GÃ¡l vÃ¶llig zurecht erfolge. Damit steht er nicht allein da: Verfassungsrechtler und Politologen bewerten die Absetzung von Sulyok als schweren Schlag fÃ¼r Demokratie und Rechtsstaat. Sie warnen vor einem PrÃ¤zedenzfall. Hier schlÃ¤gt GÃ¡l in die gleich Kerbe: â€žHeute zielen sie auf die PrÃ¤sidenten und Oppositionsabgeordnete ab. Morgen kÃ¶nnte es jeden treffen. Das ist ein eklatanter Missbrauch der Zweidrittelmehrheit im Parlamentâ€œ. Kritiker sagen, Magyar tue damit genau das, was er seinem VorgÃ¤nger Viktor OrbÃ¡n jahrelang vorwarf.
StaatsprÃ¤sident wendet sich an Europarat
Sulyok muss nun die VerfassungsÃ¤nderung unterzeichnen, die ihn selbst das Amt kostet. Nach Erhalt des Dokuments hat er fÃ¼nf Tage Zeit dafÃ¼r. Unterschreibt er sofort, endet sein Mandat umgehend. Verweigert er die Unterschrift, leitet MinisterprÃ¤sident Magyar ein bereits vorbereitetes Amtsenthebungsverfahren ein. PrÃ¤sident Sulyok selbst nennt die VorwÃ¼rfe gegen ihn â€žunverstÃ¤ndlich und verfassungswidrigâ€œ. Er hat die Venedig-Kommission des Europarats um eine Beurteilung der RechtmÃ¤ÃŸigkeit gebeten.