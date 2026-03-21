FlÃ¼chtlings-Tsunami dank Iran-Krieg? EU-Staaten warnen vor neuem 2015

Die eskalierenden Lage im Iran kÃ¶nnte fÃ¼r eine neue FlÃ¼chtlingswelle sorgen. Die Staatsâ€‘ und Regierungschefs der EuropÃ¤ischen Union mahnen deshalb zu â€žWachsamkeitâ€œ.

AuÃŸengrenzen sollen besser geschÃ¼tzt werden

In der am Donnerstagabend verÃ¶ffentlichten AbschlusserklÃ¤rung des EUâ€‘Gipfels kÃ¼ndigten die 27 Regierungschefs an, ihre â€ždiplomatischen, rechtlichen, operativen und finanziellen Instrumente in vollem Umfang zu mobilisierenâ€œ, um unkontrollierte Migrationsbewegungen in die EU zu verhindern. Gleichzeitig solle die Sicherheit und Kontrolle der AuÃŸengrenzen â€žweiter verstÃ¤rktâ€œ werden.

Wiederholung der Krise mÃ¶glich

Offiziell gibt es nach EinschÃ¤tzung des EUâ€‘Migrationskommissars Magnus Brunner (Ã–VP) derzeit noch keine nennenswerten Fluchtbewegungen aus dem Iran in Richtung EUâ€‘AuÃŸengrenzen, sondern vor allem Binnenmigration innerhalb des Landes. Dennoch wird die EUâ€‘Spitze von der Lage im Nahen Osten unter Druck gesetzt: Sollte sich der Konflikt ausweiten, befÃ¼rchten viele Mitgliedsstaaten eine zweite FlÃ¼chtlingskrise im Stil von 2015. Die EUâ€‘Staatsâ€‘ und Regierungschefs betonen, auf der â€žGrundlage der Lehren aus der Migrationskrise von 2015â€œ eine Wiederholung vermeiden zu wollen.

Italien und DÃ¤nemark fordern MaÃŸnahmen

In einem gemeinsamen Schreiben an die EUâ€‘Kommission und die Staatsâ€‘ und Regierungschefs warnten die Regierungschefinnen Giorgia Meloni (Italien) und Mette Frederiksen (DÃ¤nemark) vor einer mÃ¶glichen massiven Fluchtbewegung infolge des Iranâ€‘Konflikts. Sie fordern die Entwicklung von MaÃŸnahmen, die im Falle â€žplÃ¶tzlicher, groÃŸer Migrationsbewegungenâ€œ als â€žNotbremseâ€œ eingesetzt werden kÃ¶nnen â€“ etwa stÃ¤rkere Grenzkontrollen, Asylverfahren an der AuÃŸengrenze und eine VerschÃ¤rfung der Regeln fÃ¼r Migranten.

Was passiert mit Afghanen im Iran?

Die EUâ€‘Kommission behauptet, dass die Union durch die neue Asylreform, digitale Einreisesysteme und engere Kooperationen mit Drittstaaten â€žbesser vorbereitetâ€œ sei als 2015. Zugleich wÃ¤chst aber die praktische Unsicherheit: Wie schnell reagieren kÃ¶nnen Frontex, GrenzbehÃ¶rden und die EUâ€‘Institutionen, wenn aus dem aktuellen Kriegschaos plÃ¶tzlich Millionen Migranten auf dem Weg sind? Experten verweisen darauf, dass vor allem die Situation von rund 2,5 Millionen Afghanen im Iran brisant bleiben kÃ¶nnte, falls der Konflikt die gesamte Region weiter destabilisiert.