Die linksextreme “Antifa” treibt weiterhin ihr Unwesen und geht auf andersdenkende Studenten los. Meist vermummt und mit feigem Angriff von hinten wie in Frankfurt (Symbolbild).

Foto: cantfightthetendies / flickr (CC BY 2.0)

Linksextremismus

19. MÃ¤rz 2026 / 12:37 Uhr

â€žVerpisst euch aus Frankfurt!â€œ: Linksextreme attackieren und pfeffern konservative StudentenÂ 

Nach einem Treffen eines patriotischen Lesekreises wurdenÂ in Frankfurt am Main zwei jungeÂ StudentenÂ von unbekannten LinksextremistenÂ angegriffen. DieÂ Rede istÂ von fÃ¼nf bis sechs TÃ¤tern, dem Einsatz vonÂ Pfefferspray, TrittenÂ und einen Knochenbruch.Â Â 

In Ãœberzahl von hinten

Nach Angaben der Betroffenen sind zwei Teilnehmer des patriotischen Lesekreises am 5. MÃ¤rz auf dem Weg zur S-Bahn-Station Frankfurt-Lokalbahnhof von hinten von einer fÃ¼nfkÃ¶pfigen Gruppe angegriffen worden. Dem Verletzungsbericht der Frankfurter â€žKlinik fÃ¼r Unfallchirurgie und OrthopÃ¤dieâ€œ zufolge, welcher unzensuriert vorliegt, wurden die Lesekreisteilnehmer zunÃ¤chst von hinten mit SchlÃ¤gen und Tritten attackiert. AnschlieÃŸend wurde Pfefferspray gegen sie eingesetzt. Einer der Betroffenen schilderte den Vorfall auf unsere Nachfrage:  


Austria First Politische Anzeige

POLITISCHE ANZEIGE des FREIHEITLICHEN PARLAMENTSKLUBS.
Weitere Informationen: Transparenzbekanntmachung

Bevor die TÃ¤ter abgehauen sind, riefen sie meinem Kollegen am Boden zu: â€š,Verpisst euch aus Frankfurt, wir wollen Leute wie euch hier nicht haben.â€œ 

Nachdem die Angreifer geflÃ¼chtet waren, verstÃ¤ndigte einer der TÃ¤ter die Polizei und den Rettungsdienst. WÃ¤hrend der andere Teilnehmer wegen des Sprays die Orientierung verlor und eine Treppe hinunterstÃ¼rzte, setzte die Wirkung des Sprays bei ihm erst spÃ¤ter ein. Die Zahl der Angreifer schÃ¤tzten die Betroffenen zunÃ¤chst unterschiedlich. Am Ende verdichtete sich die Wahrnehmung auf fÃ¼nf bis sechs Personen. 

Vorfall medizinisch bestÃ¤tigt 

Im Bericht des Ã„rztlichen Bereitschaftsdienstes vom 5. MÃ¤rz ist festgehalten, dass einer der Betroffenen Pfefferspray in die Augen bekam, Ã¼ber ein brennendes GefÃ¼hl im Gesicht klagte und multiple Wunden am rechten Knie aufwies. Als Diagnose ist dort ausdrÃ¼cklich â€žMisshandlungâ€œ vermerkt. Am nÃ¤chsten Tag kam dann die nÃ¤chste, schwerere Diagnose hinzu: Im vorlÃ¤ufigen Arztbrief der UniversitÃ¤tsmedizin Frankfurt wird nach RÃ¶ntgen und CT eine nichtdislozierte RadiuskÃ¶pfchenfraktur links beschrieben, sprich ein  Knochenbruch. 

Polizei ermittelt, linkes Motiv fÃ¼r Betroffene eindeutig

Amtlich ist eine politische Tatmotivation bisher noch nicht bestÃ¤tigt. Die Polizei spricht von gefÃ¤hrlicher KÃ¶rperverletzung und laufenden Ermittlungen. Der Kontext ist dennoch offenkundig: Die beiden MÃ¤nner kamen nach einem rechten Treffen und der dokumentierte Zuruf am Tatort zielte ersichtlich nicht auf einen Zufallskonflikt. Beide Betroffenen gaben gegenÃ¼ber unzensuriert an, dass fÃ¼r sie der Angriff eindeutig dem linksradikalen Spektrum zuzuordnen sei. 

Ein Warnsignal Ã¼ber Frankfurt hinaus 

Seit Monaten sorgen antifaschistische Angriffe auf Andersdenkende immer hÃ¤ufiger fÃ¼r Schlagzeilen. So wurde etwa der 23-jÃ¤hrige rechte Aktivist Quentin Deranque im Februar in Lyon nach einem Angriff von Linksextremisten getÃ¶tet. KÃ¼rzlich wurden Mitglieder der konservativen Frauengruppe â€žLukretaâ€œ in Hildesheim von linken Aktivisten verfolgt, bedrÃ¤ngt und belÃ¤stigt. All diese VorfÃ¤lle zeigen die zunehmende Militarisierung und Fanatisierung linker Gruppen und verdeutlichen die Gefahr von links, die vom Establishment ignoriert wird.   

Das kÃ¶nnte Sie auch interessieren:

UnterstÃ¼tzen Sie unsere kritische, unzensurierte Berichterstattung mit einer Spende. Per paypal (Kreditkarte) oder mit einer Ãœberweisung auf AT58 1420 0200 1086 3865 (BIC: BAWAATWW), ltd. Unzensuriert

Teile diesen Artikel

    Diskussion zum Artikel auf unserem Telegram-Kanal:

Austria First Politische Anzeige

POLITISCHE ANZEIGE des FREIHEITLICHEN PARLAMENTSKLUBS.
Weitere Informationen: Transparenzbekanntmachung

Politik aktuell

26.

Juni

17:58 Uhr
26. Juni 2026

FPÃ– festigt in Wien Platz zwei â€“ Rot-pinke Mehrheit vor dem Aus

26. Juni 2026

â€žFrei.Wildâ€œ-SchultÃ¼te verboten: Schule in Coswig will ErstklÃ¤ssler vor â€žrechtsorientiertenâ€œ Werten schÃ¼tzen

26. Juni 2026

Strenge Regeln in AsylunterkÃ¼nften werden endlich umgesetzt

Wir infomieren

Unzensuriert Infobrief

Facebook Twitter Rss Youtube Instagram
Unzensuriert Video-Empfehlung:
Remigration â€“ damit unsere Geschichte auch Zukunft hat!
Klicken um das Video zu laden
Erst nach dem Klick wird eine Verbindung zu YouTube hergestellt.