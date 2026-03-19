Nach einem Treffen eines patriotischen Lesekreises wurdenÂ in Frankfurt am Main zwei jungeÂ StudentenÂ von unbekannten LinksextremistenÂ angegriffen. DieÂ Rede istÂ von fÃ¼nf bis sechs TÃ¤tern, dem Einsatz vonÂ Pfefferspray, TrittenÂ und einen Knochenbruch.Â Â
In Ãœberzahl von hinten
Nach Angaben der Betroffenen sind zwei Teilnehmer des patriotischen Lesekreises am 5. MÃ¤rz auf dem Weg zur S-Bahn-Station Frankfurt-Lokalbahnhof von hinten von einer fÃ¼nfkÃ¶pfigen Gruppe angegriffen worden. Dem Verletzungsbericht der Frankfurter â€žKlinik fÃ¼r Unfallchirurgie und OrthopÃ¤dieâ€œ zufolge, welcher unzensuriert vorliegt, wurden die Lesekreisteilnehmer zunÃ¤chst von hinten mit SchlÃ¤gen und Tritten attackiert. AnschlieÃŸend wurde Pfefferspray gegen sie eingesetzt. Einer der Betroffenen schilderte den Vorfall auf unsere Nachfrage:
Bevor die TÃ¤ter abgehauen sind, riefen sie meinem Kollegen am Boden zu: â€š,Verpisst euch aus Frankfurt, wir wollen Leute wie euch hier nicht haben.â€œ
Nachdem die Angreifer geflÃ¼chtet waren, verstÃ¤ndigte einer der TÃ¤ter die Polizei und den Rettungsdienst. WÃ¤hrend der andere Teilnehmer wegen des Sprays die Orientierung verlor und eine Treppe hinunterstÃ¼rzte, setzte die Wirkung des Sprays bei ihm erst spÃ¤ter ein. Die Zahl der Angreifer schÃ¤tzten die Betroffenen zunÃ¤chst unterschiedlich. Am Ende verdichtete sich die Wahrnehmung auf fÃ¼nf bis sechs Personen.
Vorfall medizinisch bestÃ¤tigt
Im Bericht des Ã„rztlichen Bereitschaftsdienstes vom 5. MÃ¤rz ist festgehalten, dass einer der Betroffenen Pfefferspray in die Augen bekam, Ã¼ber ein brennendes GefÃ¼hl im Gesicht klagte und multiple Wunden am rechten Knie aufwies. Als Diagnose ist dort ausdrÃ¼cklich â€žMisshandlungâ€œ vermerkt. Am nÃ¤chsten Tag kam dann die nÃ¤chste, schwerere Diagnose hinzu: Im vorlÃ¤ufigen Arztbrief der UniversitÃ¤tsmedizin Frankfurt wird nach RÃ¶ntgen und CT eine nichtdislozierte RadiuskÃ¶pfchenfraktur links beschrieben, sprich ein Knochenbruch.
Polizei ermittelt, linkes Motiv fÃ¼r Betroffene eindeutig
Amtlich ist eine politische Tatmotivation bisher noch nicht bestÃ¤tigt. Die Polizei spricht von gefÃ¤hrlicher KÃ¶rperverletzung und laufenden Ermittlungen. Der Kontext ist dennoch offenkundig: Die beiden MÃ¤nner kamen nach einem rechten Treffen und der dokumentierte Zuruf am Tatort zielte ersichtlich nicht auf einen Zufallskonflikt. Beide Betroffenen gaben gegenÃ¼ber unzensuriert an, dass fÃ¼r sie der Angriff eindeutig dem linksradikalen Spektrum zuzuordnen sei.
Ein Warnsignal Ã¼ber Frankfurt hinaus
Seit Monaten sorgen antifaschistische Angriffe auf Andersdenkende immer hÃ¤ufiger fÃ¼r Schlagzeilen. So wurde etwa der 23-jÃ¤hrige rechte Aktivist Quentin Deranque im Februar in Lyon nach einem Angriff von Linksextremisten getÃ¶tet. KÃ¼rzlich wurden Mitglieder der konservativen Frauengruppe â€žLukretaâ€œ in Hildesheim von linken Aktivisten verfolgt, bedrÃ¤ngt und belÃ¤stigt. All diese VorfÃ¤lle zeigen die zunehmende Militarisierung und Fanatisierung linker Gruppen und verdeutlichen die Gefahr von links, die vom Establishment ignoriert wird.