Ausgerechnet wÃ¤hrend einer Hitzewelle mit auÃŸergewÃ¶hnlich hohen Temperaturen zeigt die EuropÃ¤ische Kommission ihr wahres Gesicht.

Stresstest fÃ¼r unten

Wie aus einer internen Mitteilung hervorgeht, wurde die Klimaanlage im BrÃ¼sseler Berlaymont-GebÃ¤ude, dem Machtzentrum der EU, am Freitag in den Stockwerken eins bis sieben bis zum Tagesende abgeschaltet.

Betroffen waren rund 3.000 BeschÃ¤ftigte der Verwaltung. Nicht betroffen waren hingegen die oberen Stockwerke. Dort befinden sich die BÃ¼ros der 26 EU-Kommissare sowie das BÃ¼ro von KommissionsprÃ¤sidentin Ursula von der Leyen im 13. Stock. In diesen Bereichen blieb die KÃ¼hlung weiter in Betrieb.

Mitarbeiter reagieren mit scharfer Kritik

Die unterschiedliche Behandlung sorgte intern fÃ¼r erheblichen Ã„rger. GegenÃ¼ber Politico, auf das sich mehrere Medien berufen, sagte ein Mitarbeiter aus den unteren Etagen: â€žDas ist wie im Feudalismus.â€œ Ein weiterer BeschÃ¤ftigter bezeichnete die Situation als â€žSchandeâ€œ.

Technischer Defekt als Ursache

Nach Angaben der EuropÃ¤ischen Kommission war die Abschaltung natÃ¼rlich keineswegs eine politische Entscheidung, nein, nein, vielmehr eine Folge technischer Probleme. Wegen der auÃŸergewÃ¶hnlich hohen AuÃŸentemperaturen habe das KÃ¼hlsystem des GebÃ¤udes nicht mehr ausreichend WÃ¤rme abfÃ¼hren kÃ¶nnen. Um eine vollstÃ¤ndige Ãœberlastung der Anlage zu verhindern, sei die KÃ¼hlung in den unteren Stockwerken vorÃ¼bergehend abgeschaltet worden.

Die BehÃ¶rde erklÃ¤rte zudem, dass die oberen Etagen wegen ihrer technischen Einbindung in das KÃ¼hlsystem weiter versorgt werden mussten. Selbst dort seien Temperaturen von rund 25,7 Grad Celsius gemessen worden.