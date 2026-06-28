Ursula von der Leyen

EU-KommissionsprÃ¤sidentin Ursula von der Leyen arbeitet im 13. Stock des Berlaymont-GebÃ¤udes â€“ und gÃ¶nnt sich, was sie den Mitarbeitern vorenthÃ¤lt.

Foto: Christophe Licoppe / European Union, 2024 / EC - Audiovisual Service / Wikimediacommons.org CC BY 4.0

EuropÃ¤ische Union

28. Juni 2026 / 08:29 Uhr

Neo-Absolutismus in Reinkultur: Mitarbeiter schwitzen, Kommissare haben es kÃ¼hl

Ausgerechnet wÃ¤hrend einer Hitzewelle mit auÃŸergewÃ¶hnlich hohen Temperaturen zeigt die EuropÃ¤ische Kommission ihr wahres Gesicht.

Stresstest fÃ¼r unten

Wie aus einer internen Mitteilung hervorgeht, wurde die Klimaanlage im BrÃ¼sseler Berlaymont-GebÃ¤ude, dem Machtzentrum der EU, am Freitag in den Stockwerken eins bis sieben bis zum Tagesende abgeschaltet.


Austria First Politische Anzeige

POLITISCHE ANZEIGE des FREIHEITLICHEN PARLAMENTSKLUBS.
Weitere Informationen: Transparenzbekanntmachung

Betroffen waren rund 3.000 BeschÃ¤ftigte der Verwaltung. Nicht betroffen waren hingegen die oberen Stockwerke. Dort befinden sich die BÃ¼ros der 26 EU-Kommissare sowie das BÃ¼ro von KommissionsprÃ¤sidentin Ursula von der Leyen im 13. Stock. In diesen Bereichen blieb die KÃ¼hlung weiter in Betrieb.

Mitarbeiter reagieren mit scharfer Kritik

Die unterschiedliche Behandlung sorgte intern fÃ¼r erheblichen Ã„rger. GegenÃ¼ber Politico, auf das sich mehrere Medien berufen, sagte ein Mitarbeiter aus den unteren Etagen: â€žDas ist wie im Feudalismus.â€œ Ein weiterer BeschÃ¤ftigter bezeichnete die Situation als â€žSchandeâ€œ.

Technischer Defekt als Ursache

Nach Angaben der EuropÃ¤ischen Kommission war die Abschaltung natÃ¼rlich keineswegs eine politische Entscheidung, nein, nein, vielmehr eine Folge technischer Probleme. Wegen der auÃŸergewÃ¶hnlich hohen AuÃŸentemperaturen habe das KÃ¼hlsystem des GebÃ¤udes nicht mehr ausreichend WÃ¤rme abfÃ¼hren kÃ¶nnen. Um eine vollstÃ¤ndige Ãœberlastung der Anlage zu verhindern, sei die KÃ¼hlung in den unteren Stockwerken vorÃ¼bergehend abgeschaltet worden.

Die BehÃ¶rde erklÃ¤rte zudem, dass die oberen Etagen wegen ihrer technischen Einbindung in das KÃ¼hlsystem weiter versorgt werden mussten. Selbst dort seien Temperaturen von rund 25,7 Grad Celsius gemessen worden.

Das kÃ¶nnte Sie auch interessieren:

UnterstÃ¼tzen Sie unsere kritische, unzensurierte Berichterstattung mit einer Spende. Per paypal (Kreditkarte) oder mit einer Ãœberweisung auf AT58 1420 0200 1086 3865 (BIC: BAWAATWW), ltd. Unzensuriert

Teile diesen Artikel

    Diskussion zum Artikel auf unserem Telegram-Kanal:

Austria First Politische Anzeige

POLITISCHE ANZEIGE des FREIHEITLICHEN PARLAMENTSKLUBS.
Weitere Informationen: Transparenzbekanntmachung

Politik aktuell

28.

Juni

08:29 Uhr
28. Juni 2026

Neo-Absolutismus in Reinkultur: Mitarbeiter schwitzen, Kommissare haben es kÃ¼hl

28. Juni 2026

Ã–sterreicher wollen den Volkskanzler: Mehrheit wÃ¼rde Kickl bei FPÃ–-Sieg akzeptieren

28. Juni 2026

VerrÃ¼ckt: Immer mehr AsylantrÃ¤ge stammen von Kindern und Familien in Ã–sterreich

Wir infomieren

Unzensuriert Infobrief

Facebook Twitter Rss Youtube Instagram
Unzensuriert Video-Empfehlung:
Schnedlitz heizt im Bierzelt so richtig ein - Die FPÃ– grillt am Wieselburger Volksfest die Regierung
Klicken um das Video zu laden
Erst nach dem Klick wird eine Verbindung zu YouTube hergestellt.