VerrÃ¼ckt: Immer mehr AsylantrÃ¤ge stammen von Kindern und Familien in Ã–sterreich

Und weiterhin nimmt die Zahl der Asylanten zu. 4.168 AsylantrÃ¤ge seien kein Grund zum Jubeln, sondern genau 4.168 zu viel, hielt deshalb FPÃ–-Sicherheitssprecher Gernot Darmann fest.

AsylantrÃ¤ge gehen zurÃ¼ck

Zwar ist im Mai die Zahl der AsylantrÃ¤ge zurÃ¼ckgegangen, doch nach wie vor werden die Asylanten eben mehr.

Nach den aktuellen Zahlen wurden im vergangenen Monat 771 AsylantrÃ¤ge registriert. Das entspricht einem Minus von 47 Prozent gegenÃ¼ber dem Mai des Vorjahres. Auch im bisherigen Jahresverlauf liegt die Zahl der AntrÃ¤ge deutlich unter dem Vergleichszeitraum des Vorjahres.

Meiste Antragsteller unter 7 Jahre

AuffÃ¤llig ist jedoch die Zusammensetzung der Antragsteller. Mehr als vier von zehn AntrÃ¤gen stammen inzwischen von Kindern bis zum siebten Lebensjahr. Insgesamt ist knapp die HÃ¤lfte aller Asylwerber minderjÃ¤hrig.

Nach Angaben der BehÃ¶rden handelt es sich dabei Ã¼berwiegend um Kinder, die bereits in Ã–sterreich geboren wurden und deren Eltern Ã¼ber einen entsprechenden Schutzstatus verfÃ¼gen. Dadurch hat sich der Anteil der jÃ¼ngsten Antragsteller in den vergangenen Jahren kontinuierlich erhÃ¶ht.

Syrer und Afghanen bleiben stÃ¤rkste Herkunftsgruppen

Die meisten AsylantrÃ¤ge stammen weiterhin von Personen aus Syrien und Afghanistan. Beide NationalitÃ¤ten liegen mit jeweils etwas mehr als 1.000 AntrÃ¤gen seit Jahresbeginn an der Spitze der Statistik.

Unterschiede zeigen sich bei den Anerkennungsquoten. WÃ¤hrend afghanische Antragsteller derzeit deutlich hÃ¤ufiger Asyl erhalten, fÃ¤llt die Anerkennungsquote bei syrischen StaatsangehÃ¶rigen wesentlich niedriger aus. Viele Syrer erhalten stattdessen subsidiÃ¤ren Schutz.

FPÃ– Ã¼bt scharfe Kritik

Darmann kritisierte auch die Zahl der Abschiebungen und warf Innenminister Gerhard Karner (Ã–VP) vor, seine angekÃ¼ndigte konsequente Migrationspolitik nicht ausreichend umzusetzen. Denn von den medienwirksam prÃ¤sentierten Abschiebungen waren im ersten Quartal dieses Jahres gerade einmal elf Syrer und fÃ¼nfzig Afghanen:

Das ist keine â€žAbschiebeoffensiveâ€œ, das ist eine Kapitulation vor den illegalen Einwanderern und der Asyl- und Schlepperlobby!

Steuergeld als RÃ¼ckkehrprÃ¤mie

Besonders scharf kritisierte Darmann das Vorhaben von Ã–VP-Innenminister Karner, Syrern eine â€žRÃ¼ckkehrprÃ¤mieâ€œ von bis zu 3.000 Euro anzubieten:

Jetzt will er den rund 100.000 Syrern im Land auch noch das Steuergeld der Ã–sterreicher als Heimkehr-Bonus hinterherschmeiÃŸen, nachdem sie hier jahrelang schon auf deren Kosten rundum versorgt wurden. Das ist an AbsurditÃ¤t nicht zu Ã¼berbieten.

Abschiebungen und Remigration seien kein Basar und die RÃ¼ckkehr von illegalen Asyl-Einwanderern in ihr Heimatland sei auch kein Feilschobjekt, sondern mÃ¼sse eine SelbstverstÃ¤ndlichkeit sein, so Darmann. Wer straffÃ¤llig wird oder keinen Schutzgrund hat, habe unser Land ohnehin umgehend zu verlassen.