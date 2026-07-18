Verteidigungsminister entlassen: Tausende demonstrieren gegen Selenskyj

In Kiew und weiteren StÃ¤dten in der Ukraine kam es nach der Absetzung des beliebten Verteidigungsministers Mychailo Fedorow zu Protesten. Tausende Menschen gingen auf die StraÃŸe, um seine RÃ¼ckkehr zu fordern und gegen die Regierungsumbildung von PrÃ¤sident Wolodymyr Selenskyj zu demonstrieren.

GroÃŸer Widerstand gegen Personalentscheidung

Selenskyj hatte die Kabinettsumbildung am vergangenen Mittwoch mit â€žneuen Herausforderungen und Aufgabenâ€œ begrÃ¼ndet; dabei wurde auch Fedorow abgelÃ¶st. Dabei war der frÃ¼here Minister vor allem wegen seiner Rolle bei der Modernisierung der ukrainischen Drohnen- und Verteidigungstechnologie populÃ¤r. Die Entscheidung lÃ¶ste rasch Widerstand aus, weil viele Fedorow als Symbol fÃ¼r technische Erneuerung und Effizienz in Kriegszeiten sehen.

FÃ¼hrungsstreit eskaliert

Der Konflikt reicht tiefer als ein bloÃŸer Personalwechsel. Es handelt sich um einen Macht- und Richtungsstreit zwischen Fedorow und der militÃ¤rischen FÃ¼hrung, insbesondere Oberbefehlshaber Olexander Syrskyj. Fedorow soll nach seinem Ausscheiden Ã¶ffentlich Kritik an Syrskyj geÃ¤uÃŸert und Spannungen innerhalb der ArmeefÃ¼hrung bestÃ¤tigt haben.

BevÃ¶lkerung fordert Respekt ein

Die Demonstranten skandierten in Kiew Parolen wie â€žBringt Fedorow zurÃ¼ck!â€œ und forderten Respekt fÃ¼r die BevÃ¶lkerung. Die Proteste fanden Tausende Teilnehmer und griffen auch auf andere StÃ¤dte Ã¼ber. Dass solche Kundgebungen wÃ¤hrend des Krieges stattfinden, gilt als bemerkenswert, weil Ã¶ffentliche Kritik in der Ukraine seit Kriegsbeginn sonst meist stark von dem BedÃ¼rfnis nach Geschlossenheit Ã¼berlagert wird.