Spahn tritt nach Leihmutterschafts-Skandal zurÃ¼ck

Jens Spahn ist als Vorsitzender der CDU/CSU-Bundestagsfraktion zurÃ¼ckgetreten. Der ehemalige Gesundheitsminister hat die Parteivorsitzenden Friedrich Merz (CDU) und Markus SÃ¶der (CSU) Ã¼ber den Schritt informiert; Hintergrund ist Debatte um seine Elternschaft mit Hilfe einer Leihmutter in den USA.

Vorwurf von Doppelmoral und Kinderkauf

Spahn und sein Ehemann sind Ã¼ber eine Leihmutter in den USA Eltern geworden, was in Deutschland rechtlich verboten ist und auch politisch fÃ¼r einige Kritik sorgt: Spahn musste sich den Vorwurf der Doppelmoral gefallen lassen – und jenen, dass sich der skandalumwitterte Politiker, dessen Masken-Deals aus der Corona-Zeit noch heute aufgeklÃ¤rt werden mÃ¼ssen, sich das erlaube, was er anderen verbietet. Spahn hatte sich selbst frÃ¼her wiederholt gegen eine Legalisierung der Leihmutterschaft ausgesprochen und die CDU lehnt diese Praxis in jeder Form ab.

Leihmutterschaft soll â€žprivate Entscheidungâ€œ gewesen sein

In seinem Schreiben erklÃ¤rte Spahn: â€žIch habe die Parteivorsitzenden von CDU und CSU, Friedrich Merz und Markus SÃ¶der, darÃ¼ber informiert, dass ich mit diesem Schreiben an unsere Fraktion von meinem Amt als Vorsitzender der CDU/CSU-Bundestagsfraktion zurÃ¼cktrete.â€œ Er verwies zudem darauf, dass der Spagat zwischen der â€žprivaten Entscheidung zu einem Kind durch Leihmutterschaftâ€œ und der Erwartung an ihn als Fraktionsvorsitzenden grÃ¶ÃŸer geworden sei als erwartet.