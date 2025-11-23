Den sieben Angeklagten werden schwere Straftaten zur Last gelegt.

Foto: pixel2013 / pixabay.com

Linksextremismus

23. November 2025 / 07:56 Uhr

Sieben Angeklagte: Prozess gegen linksextreme â€žHammerbandeâ€œ startet

In Dresden mÃ¼ssen sich ab kommenden Dienstag sieben mutmaÃŸliche Linksextremisten wegen schwerer Gewalttaten vor dem Oberlandesgericht Dresden verantworten. Den Angeklagten, sechs MÃ¤nnern und einer Frau, wird vorgeworfen, Teil der als â€žHammerbandeâ€œ oder â€žAntifa-Ostâ€œ bekannten linksextremen Gruppierung zu sein. Unter ihnen ist Johann G., dem laut Bundesanwaltschaft eine fÃ¼hrende Rolle innerhalb der Organisation zugeschrieben wird.

Brutale Angriffe auf angebliche â€žRechtsextremistenâ€œ

Die Gruppe soll seit 2017/2018 im Raum Leipzig aktiv gewesen sein und gezielt Angriffe auf Andersdenkende geplant haben. Johann G. und die bereits verurteilte Lina E. sollen demnach wichtige Mitglieder angeworben und Attacken organisiert haben. Gemeinsam mit Mitangeklagten wie Paul M. soll G. auch Trainings fÃ¼r Kampftechniken organisiert haben. In Depots unter Verwaltung von M. wurden Schlagwerkzeuge, Pfefferspray, Vermummungsutensilien und Mobiltelefone gelagert.


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Mit Hammer auf wehrlose Opfer eingeschlagen

Die Anklage listet mehrere brutale Gewalttaten zwischen 2018 und 2023 auf, darunter ÃœberfÃ¤lle in Eisenach (ThÃ¼ringen), Wurzen (Sachsen) und Dessau (Sachsen-Anhalt). Bei einigen Angriffen sollen HÃ¤mmer gezielt auf die KÃ¶pfe der Opfer eingesetzt worden sein â€“ daher rÃ¼hrt auch der Name â€žHammerbandeâ€œ. Mehrere Betroffene wurden schwer verletzt.

Von schwerem Diebstahl bis zum versuchten Mord

In Budapest sollen Mitglieder der Gruppe mehrere Menschen wÃ¤hrend des sogenannten â€žTag der Ehreâ€œ im Februar 2023 attackiert haben. Den Angeklagten werden unter anderem gefÃ¤hrliche KÃ¶rperverletzung und in einigen FÃ¤llen versuchter Mord, sowie schwerer Diebstahl und UrkundenfÃ¤lschung vorgeworfen.

Mehrere Linksextremisten bereits verurteilt

Johann G. war lange Zeit flÃ¼chtig und wurde im November in einem Zug in ThÃ¼ringen festgenommen. Weitere Angeklagte stellten sich der Polizei freiwillig. Vier Personen befinden sich derzeit in Untersuchungshaft, drei sind auf freiem FuÃŸ. Der Prozess ist bis Juli nÃ¤chsten Jahres angesetzt. Einige Mitglieder der Gruppierung standen bereits vor Gericht: Lina E. wurde 2023 in Dresden zu mehr als fÃ¼nf Jahren Haft verurteilt, Hanna S. in MÃ¼nchen zu fÃ¼nf Jahren wegen Gewalttaten in Ungarn.

â€žHammerbandeâ€œ in USA sogar auf Terrorliste

Neu sind die AktivitÃ¤ten nicht: Einige Mitglieder der Gruppierung standen bereits vor Gericht: Lina E. wurde 2023 in Dresden zu mehr als fÃ¼nf Jahren Haft verurteilt, Hanna S. in MÃ¼nchen zu fÃ¼nf Jahren wegen Gewalttaten in Ungarn. In den USA wurde die â€žHammerbandeâ€œ, wie berichtet, von PrÃ¤sident Donald Trump bereits auf die Liste der Terrororganisationen gesetzt.

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