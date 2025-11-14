Trump setzt deutsche linksextreme â€žHammerbandeâ€œ auf Terrorliste

Schon wÃ¤hrend seiner ersten Amtszeit hatte Trump angekÃ¼ndigt, gegen linksextreme Gruppen vorzugehen, jetzt macht er Ernst: Die US-Regierung hat nach der â€žAntifaâ€œ nun auch die deutsche linksextreme â€žHammerbandeâ€œ, auch bekannt als â€žAntifa-Ostâ€œ, offiziell auf ihre Liste internationaler Terror-Organisationen gesetzt. AnhÃ¤nger der Gruppe hatten zwischen 2018 und 2023 zahlreiche Angriffe auf Personen verÃ¼bt, die sie fÃ¼r Andersdenkende oder AngehÃ¶rige der rechten Szene in Deutschland hielten. Dabei gingen sie Ã¤uÃŸerst brutal vor und fÃ¼gten ihren Opfern schwerste Verletzungen zu.

â€žAntifaâ€œ ruft international zu Gewalt auf

Neben der deutschen Gruppierung wurden auÃŸerdem zwei griechische sowie eine italienische Organisation auf die Terrorliste gesetzt. US-AuÃŸenminister Marco Rubio erklÃ¤rte dazu, mit der â€žAntifaâ€œ verbundene Netzwerke wÃ¼rden sich â€žzu revolutionÃ¤ren, anarchistischen oder marxistischen Ideologien bekennenâ€œ und diese Ideologien einsetzen, â€žum zu Gewalt im In- und Ausland aufzurufenâ€œ.

Trump handelt, Europa bleibt untÃ¤tig

Laut einem Bericht des wissenschaftlichen Dienstes des US-Kongresses handelt es sich dabei nicht um eine zentral organisierte Struktur, sondern um eine lose, dezentrale Bewegung ohne feste FÃ¼hrungsinstanz. Der politische Druck war in den USA nach der Ermordung des konservativen Aktivisten Charlie Kirk im September nochmals gewachsen. Auch in Europa treten die Extremisten Ã¤hnlich auf, hier wird allerdings kaum gegen sie vorgegangen: SPÃ–-Justizministerin Anna Sporrer hatte erklÃ¤rt, die â€žAntifaâ€œ nicht zu kennen und deshalb nicht verbieten zu kÃ¶nnen. Auch in Deutschland gibt es keine ernsthaften politischen Bestrebungen, gegen die groÃŸteils gewaltbereiten Linksextremisten der â€žAntifaâ€œ vorzugehen.

Innenminister Karner schaut weg

FPÃ–-Linksextremismus-Sprecher Sebastian Schwaighofer, kritisierte deshalb auch Ã–VP-Innenminister Gerhard Karner und die gesamte Verlierer-Ampel:

WÃ¤hrend die US-BehÃ¶rden endlich hinschauen, wo Innenminister Karner und die gesamte schwarz-rot-pinke Regierung konsequent beide linken Augen zudrÃ¼cken, wird es jetzt international amtlich: Die Antifa-Ost, aus der auch die brutalen SchlÃ¤ger der â€žHammerbandeâ€œ hervorgegangen sind, wird als Terror-Organisation gefÃ¼hrt.

Zeiten der Verharmlosung sind vorbei

Mit der Einstufung durch die USA werde nun endgÃ¼ltig sichtbar, dass Ã–sterreich Gefahr laufe, sich international zu isolieren, wenn linksextreme Netzwerke weiterhin verharmlost wÃ¼rden. â€žWer jetzt noch wegschaut, macht sich mitschuldig â€“ am Schaden fÃ¼r Ã–sterreichs Ansehen, aber vor allem an der GefÃ¤hrdung unserer inneren Sicherheit. Die Regierung spielt hier mit dem Feuerâ€œ, warnte Schwaighofer. AbschlieÃŸend forderte der FPÃ–-Abgeordnete eine komplette sicherheitspolitische Neuaufstellung:

Ã–sterreich braucht endlich ein Ende der linken Narrenfreiheit. Die Zeiten des Wegduckens und der Verharmlosung sind vorbei!