In den USA wird unter der Regentschaft von Donald Trump ernst gemacht: Sein Land hat nun die Visavergabe fÃ¼r 75 LÃ¤nder auf unbestimmte Zeit ausgesetzt.

Foto: Tennessee / depositphotos.com

USA

15. JÃ¤nner 2026 / 12:27 Uhr

Schluss mit Sozialtourismus: USA setzt Visavergabe fÃ¼r 75 LÃ¤nder aus

In einer unerwarteten, blitzschnellen Aktion hat das US-AuÃŸenministerium die Bearbeitung von Einwanderungs-Visa fÃ¼r 75 Staaten vorerst gestoppt. Die MaÃŸnahme gilt auf unbestimmte Zeit.

Sozialleistungs-Missbrauch soll verhindert werden

Grundlage fÃ¼r diese trumpistische Aktion ist laut ntv und tagesschau die sogenannte “Public charge”-Regelung, nach der Antragsteller abgelehnt werden kÃ¶nnen, wenn sie voraussichtlich staatliche Leistungen beziehen wÃ¼rden. Ein internes Memorandum weist Konsularbeamte an, Visa nach geltendem Recht zu verweigern, solange eine umfassende Neubewertung der PrÃ¼f- und Kontrollverfahren lÃ¤uft. Ziel sei es, Personen fernzuhalten, die das Sozialsystem belasten kÃ¶nnten.

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Zu den betroffenen LÃ¤ndern zÃ¤hlen unter anderem Somalia, Afghanistan, Iran, Irak, Russland, Nigeria, Ã„gypten, Brasilien, Thailand und Jemen. Auch zahlreiche weitere Staaten in Afrika, Asien, der Karibik und Osteuropa sind erfasst. Ein Sprecher des AuÃŸenministeriums erklÃ¤rte, man werde die “langjÃ¤hrige gesetzliche Befugnis” nutzen, um potentielle Einwanderer auszuschlieÃŸen, die die “GroÃŸzÃ¼gigkeit des amerikanischen Volkes ausnutzen” kÃ¶nnten. Ausnahmen von dem Visa-Stopp sollen nun nur noch in sehr begrenztem Umfang mÃ¶glich sein.

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