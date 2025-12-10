„Zivilisatorische Auslöschung“: USA in Sorge über politischen Kurs der EU

Die US-Regierung hat in ihrer neuen Sicherheitsstrategie Pläne vorgestellt, die eine deutlich aktivere Rolle Washingtons in Europa vorsehen.

Offene Wunden

Die Absichten der Amerikaner haben es in sich: Im Dokument ist von einer drohenden „zivilisatorischen Auslöschung“ Europas die Rede. Als Ursachen werden, wie berichtet, demografische Entwicklungen, Einwanderung, Zensur der Meinungsfreiheit und wirtschaftliche Probleme genannt.

Kurswechsel für Europa

Man könne es sich „nicht leisten, Europa abzuschreiben – dies würde auch den Zielen dieser Strategie zuwiderlaufen“. Ziel sollte es sein, „Europa dabei zu helfen, seinen derzeitigen Kurs zu korrigieren“, heißt es in dem Papier.

USA wollen EU an den Kragen

Unser Land soll nach dem Willen der US-Amerikaner sogar aus der Europäischen Union “herausgelöst” werden. Auch in Ungarn, Polen und Italien wollen sich die Vereinigten Staaten dahingehend stärker bemühen. Die offenherzigen Pläne finden sich nicht in dem auf den Internetseiten des Weißen Hauses aufrufbaren Dokument (siehe unten), sondern in einer bisher unveröffentlichten Version, die deutlich umfangreicher ist.