Die russisch-deutsche Gaspipeline Nord Stream wurde mutmaÃŸlich von ukrainischen Saboteuren zerstÃ¶rt, und auch die Druschba-Leitung, die Ungarn und die Slowakei mit russischem Ã–l versorgt, wurde bereits mehrfach von der Ukraine attackiert â€“ jetzt wurden weitere Pipelines angegriffen.

Drohnenangriff auf wichtige Pipelines

Nach russischen Angaben soll die Ukraine erneut Kompressor-Stationen angegriffen haben, die Gas Ã¼ber die Pipelines TurkStream und Blue Stream in die TÃ¼rkei transportieren. Von dort aus wird ein Teil der Lieferungen Ã¼ber den Balkan nach Europa weitergeleitet. Das russische AuÃŸenministerium und der Gazprom-Konzern hatten am gestrigen Donnerstag gegenÃ¼ber der Nachrichtenagentur Tass erklÃ¤rt, dass alle eingesetzten Drohnen abgefangen wurden.

Nach Ã–l- wird auch Gasversorgung angegriffen

Der ungarische AuÃŸenminister PÃ©ter SzijjÃ¡rtÃ³ teilte mit, dass er mit dem stellvertretenden russischen Energieminister Pawel Sorokin gesprochen habe. Die Ukraine blockiere bereits die Ã–llieferungen nach Ungarn und nehme nun auch die Gasversorgung ins Visier, erklÃ¤rte er.

Provokationen gegen Ungarn und Slowakei gehen weiter

Der ukrainische PrÃ¤sident Wolodymyr Selenskyj setze vÃ¶llig unverhohlen seine Provokationen gegen die NachbarlÃ¤nder Ungarn und Slowakei fort â€“ â€žnur weil diese in EU-Gremien zu Recht wiederholt selbstzerstÃ¶rerische Sanktionen gegen Russland blockierenâ€œ, meinte die freiheitliche EU-Abgeordnete Petra Steger.

Ungarn setzt sich in Europa weiterhin gegen die StrafmaÃŸnahmen gegen Russland und damit auch gegen das geplante 20. Sanktionspaket ein â€“ sehr zum Unmut der Ukraine, aus der bereits mehrfach Drohungen gegen MinisterprÃ¤sident Viktor OrbÃ¡n kamen. Auch Selenskyj selbst hatte dem ungarischen Regierungschef sogar mit einem Killerkommando gedroht, was von den Ampel-Parteien vÃ¶llig ignoriert wurde. Inzwischen sichern die ungarischen BehÃ¶rden auch die Energieinfrastruktur im Grenzgebiet zum Nachbarland vor den befÃ¼rchteten ukrainischen Sabotageakten.

Sabotiert Ukraine Wahlen in Europa?

Mit dieser Totalblockade werde die Energiesicherheit Ungarns und weiterer zentral- und sÃ¼dosteuropÃ¤ischer Staaten akut bedroht, so Steger. FÃ¼r sie steht fest, dass diese Angriffe nicht zufÃ¤llig erfolgen wÃ¼rden:

Mitten im Wahlkampf in Ungarn zielt Kiew darauf ab, BevÃ¶lkerung und Regierung unter Druck zu setzen und oppositionelle KrÃ¤fte zu begÃ¼nstigen. Wir erleben hier nicht nur ein geopolitisches ManÃ¶ver, sondern eine gezielte Einmischung in die demokratischen Prozesse souverÃ¤ner EU-Mitgliedsstaaten â€“ wie auch die jÃ¼ngsten Drohungen von Selenskyj sowie eines ehemaligen Generals des ukrainischen Geheimdienstes gegen Premier OrbÃ¡n und seine Familie eindrucksvoll belegen

Ukraine wurde zum Sicherheitsrisiko

Ihre Forderung: Anstatt weiterhin einseitige Milliardenspenden nach Kiew zu Ã¼berweisen, solle man die Lage kritisch hinterfragen, denn die Ukraine habe sich lÃ¤ngst zu einem erheblichen Sicherheitsrisiko fÃ¼r die Energieversorgung einzelner Mitgliedsstaaten entwickelt und â€žoffenbar nun auch zum Wahlsaboteurâ€œ. Die EU-Kommission solle nun die Ukraine zum Einlenken bewegen, â€žanstatt sie fÃ¼r ihre eigenen politischen Interessen, die unzweifelhaft gegen Ungarn gerichtet sind, zu missbrauchenâ€œ.

Steger erwartet klare MaÃŸnahmen, um die Angriffe auf europÃ¤ische Infrastruktur zu stoppen und die StabilitÃ¤t der Energiesysteme sicherzustellen, um damit auch die Teuerung durch fehlende Energie zu stoppen. Ebenso mÃ¼ssten faire Wahlen ohne auslÃ¤ndische Einmischung gewÃ¤hrleistet werden.