Selenskyj droht OrbÃ¡n mit Killerkommando â€“ und Meinl-Reisinger schweigt!

Der ukrainische PrÃ¤sident Wolodymyr Selenskyj droht Ungarns MinisterprÃ¤sident Viktor OrbÃ¡n offen mit einem Killerkommando: Sollte Ungarn weiterhin die milliardenschweren EU-Hilfen fÃ¼r das Kriegsland blockieren, kÃ¶nnten ukrainische Soldaten mit OrbÃ¡n â€žin ihrer Spracheâ€œ reden, drohte Selenskyj. Neos-AuÃŸenministerin Beate Meinl-Reisinger schweigt wÃ¤hrenddessen zu den AusfÃ¤llen des ukrainischen Regierungschefs.

Hafenecker kritisiert Schweigen und fordert Konsequenzen

Dieses Schweigen bezeichnete FPÃ–-GeneralsekretÃ¤r Christian Hafenecker nun als â€žunglaublichen Skandalâ€œ. Seine Forderung an die Ministerin: Der ukrainische Botschafter mÃ¼sse unverzÃ¼glich einbestellt werden, und auch den Orden, den die Ukraine verliehen hat, solle Meinl-Reisinger zurÃ¼cklegen.

Forderung nach SolidaritÃ¤t und Stopp der Zahlungen

Hafenecker forderte SolidaritÃ¤t sowie klare Worte und Taten: Er erneuerte seine Forderung nach dem sofortigen Stopp aller Zahlungen an das Land, ebenso wie das Ende des EU-Beitrittsprozesses. Bei der Todesdrohung handle es sich zudem nur um den HÃ¶hepunkt einer ganzen Reihe aggressiver Akte aus der Ukraine â€“ und zwar gegen jene, von deren Geld sie abhÃ¤ngig ist.

Ganze Reihe von Eskalationen

Hafenecker erinnerte an die Anwerbung von SÃ¶ldnern fÃ¼r den Krieg gegen Russland durch die ukrainische Botschaft in Wien im Jahr 2022, die Sprengung der Nord-Stream-Pipelines â€“ bei der Ukrainer verdÃ¤chtigt werden â€“ und die ukrainischen Todeslisten, auf denen auch Ã¶sterreichische Politiker stehen. Auch die erst wenige Wochen alte Drohung eines ukrainischen Offiziers mit einer Invasion Ungarns gehÃ¶rt zu den schockierenden Entgleisungen seitens der Ukraine gegen ihr Nachbarland.

Einheitspartei hofiert Selenskyj weiterhin

Dass die Systemparteien weiterhin Steuergeld in die Ukraine pumpen und EU-hÃ¶rig trotz alledem Selenskyj mit seiner Regierung weiter hofieren wÃ¼rden, sei deshalb â€žkein ideologieverbrÃ¤mter Tunnelblick mehrâ€œ, sondern â€žgrenzt schon an politische Komplizenschaftâ€œ, so das Fazit des blauen Mandatars.

Mainstream berichtet nur spÃ¤rlich Ã¼ber neuesten Skandal

Auch an der heimischen Presselandschaft Ã¼bt er Kritik: Nur wenige etablierte Medien wie Die Presse, Kleine Zeitung oder oe24 hÃ¤tten Ã¼berhaupt Ã¼ber Selenskyjs â€žKillerkommando-Fantasienâ€œ berichtet. FÃ¼r Hafenecker ist vor allem das Verhalten des Staatssenders skandalÃ¶s:

In der zwangssteuerfinanzierten Regierungspropagandaanstalt ORF hat man diese Drohung geflissentlich ignoriert, ganz nach dem Motto: “Was nicht sein soll, gibt es auch nicht”. Denn wie die Systemparteien hat sich der ORF unter vÃ¶lliger Missachtung der immerwÃ¤hrenden NeutralitÃ¤t in den Selenskyj-Fanclub eingereiht und verzichtet offenbar auf jede Berichterstattung, die ihm nicht ins Konzept passt.

Er sieht eine â€žmanipulative Propaganda durch Weglassenâ€œ â€“ und um einen Grund mehr, warum die ORF-Zwangssteuer ersatzlos abgeschafft und der KÃ¼niglberger Regierungsfunk einer Totalreform unterzogen werden muss.â€œ