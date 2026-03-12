â€žAuf Seite des Diebesâ€œ: Tritt ukrainischer Botschafter Gastfreundschaft mit FÃ¼ÃŸen?

Die auÃŸenpolitische Sprecherin der FPÃ–, Susanne FÃ¼rst, fordert Neos-AuÃŸenministerin Beate Meinl-Reisinger auf, den ukrainischen Botschafter Wassyl Chymynez sofort ins AuÃŸenamt einzubestellen. Dieser unterstellte den Freiheitlichen im Zusammenhang mit dem Geldtransport-Stopp in Ungarn nicht nur der LÃ¼ge, sondern auch, dass sie â€žauf der Seite des Diebesâ€œ stÃ¼nden.

Verdacht der GeldwÃ¤sche und Korruption

40 Millionen US-Dollar, 35 Millionen Euro und neun Kilo Goldbarren â€“ das fanden ungarische BehÃ¶rden – wie berichtet – am 5. MÃ¤rz in zwei Panzerfahrzeugen, die von Ã–sterreich offenbar auf dem Weg in die Ukraine gewesen sind. Ungarn stoppte diesen mysteriÃ¶sen Geld- und Goldtransport und verhaftete sieben Personen, darunter auch einen Ex-Politiker und Mitarbeiter der ukrainischen Staatsbank.

Die beiden FPÃ–-GeneralsekretÃ¤re Christian Hafenecker und Michael Schnedlitz nahmen dies zum Anlass, unbequeme Fragen zu stellen. Sie verlangten AufklÃ¤rung und hegten den Verdacht, dass es sich hierbei um GeldwÃ¤sche und Korruption handeln kÃ¶nnte.

“Auf der Seite des Diebes”

Diese Aussagen empÃ¶rten den ukrainischen Botschafter Wassyl Chymynez derart, dass er auf dem Kurznachrichtendienst X ungewÃ¶hnlich scharf reagierte. Er schrieb am 8. MÃ¤rz:

Der Geldtransport wurde im Rahmen internationaler Rechtsnormen organisiert. DafÃ¼r gibt es Belege. Jeder, wer die LÃ¼gen der ungarischen Staatsmacht verbreitet, steht auf der Seite des Diebes. Und dieser Dieb heiÃŸt der ungarische Staat.

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Verhalten absolut inakzeptabel

FÃ¼rst sprach daraufhin von einer â€žEntgleisungâ€œ des Botschafters, dessen Verhalten sei fÃ¼r einen Diplomaten absolut inakzeptabel. Sie nahm Neos-AuÃŸenministerin Beate Meinl-Reisinger in die Pflicht: Eine Einbestellung sei alternativlos, â€žwir sind eine souverÃ¤ne Republik und lassen uns sicher nicht von auÃŸen diktieren, welche Fragen wir stellten dÃ¼rfen und welche nicht!â€œ

Armin Wolf nahm Botschafter nicht ernst

Wassyl Chymynez fÃ¤llt nicht zum ersten Mal aus der Rolle. Im Oktober 2023 warf er dem ORF-Korrespondenten Christian WehrschÃ¼tz vor, in seinen Berichten Tatsachen zu verschweigen, etwa das Wladimir Putin gegen die Ukraine einen genozidalen Krieg fÃ¼hre und in dessen Auftrag Ukrainer getÃ¶tet, vergewaltigt, gefoltert und deportiert werden.

â€žZIB2â€œ-Moderator Armin Wolf konterte damals den VorwÃ¼rfen Chymynezâ€™. â€žSie meinen ernsthaft, das wÃ¼rde vom ORF verschwiegen?â€œ, fragte er und sagte weiter: â€žBei allem Respekt, aber haben Sie gestern zum ersten Mal seit Februar 2022 den ORF eingeschaltet? Diese Kritik ist derart faktenbefreit und absurd, dass ich Sie damit schlicht nicht ernst nehmen kannâ€œ.