Geldtransport-Stopp HÃ¶hepunkt des Transparenz-Skandals im Ukraine-Krieg

40 Millionen US-Dollar, 35 Millionen Euro und neun Kilo Goldbarren – das fanden ungarische BehÃ¶rden in zwei Panzerfahrzeugen, die am 5. MÃ¤rz von Ã–sterreich auf dem Weg in die Ukraine gewesen sind. Hier drÃ¤nge sich der Verdacht des grÃ¶ÃŸten Transparenz-Skandals im Ukraine-Krieg auf, sagte FPÃ–-GeneralsekretÃ¤r Christian Hafenecker heute, Dienstag, in einer gemeinsamen Pressekonferenz mit seinem Amtskollegen Michael Schnedlitz.

Digitale Spuren vermeiden

Hafenecker stellte eine nahe liegende Frage: â€žWarum muss man so viel Geld physisch durch Europa karren?â€œ Wolle man damit digitale Spuren vermeiden und es unmÃ¶glich machen, das Geld nachverfolgen zu kÃ¶nnen?, fragte der FPÃ–-GeneralsekretÃ¤r weiter. Ausgang des kuriosen Geldtransports sei die Raiffeisenbank International in Wien gewesen. Diese habe den Transport als â€žlegalen Banknoten-Handelâ€œ bezeichnet, so Hafenecker, wobei die Raiffeisenbank in diesem Zusammenhang mehrmals die Kommunikation verÃ¤ndert habe.Â

Schon eine Milliarde transportiert

Allerdings sei die Route bemerkenswert. Offenbar, vermutete Hafenecker, wÃ¤re das eine Umgehungsstrecke Richtung Serbien gewesen. Laut ungarischer Staatsanwaltschaft seien auf dieser Route schon mehrmals Ã¤hnliche Geldtransporte getÃ¤tigt worden. Insgesamt sollen so seit JÃ¤nner 2025 900 Millionen US-Dollar, 400 Millionen Euro und 126 Kilo Gold auf dieser Strecke transportiert worden sein.

Verdacht auf GeldwÃ¤sche und Korruption

An welche Adresse sollte das Geld geliefert werden? Hafenecker nannte als eines der mÃ¶glichen Szenarien, dass damit eine verdeckte Finanzierung fÃ¼r die RÃ¼stungsindustrie durchgefÃ¼hrt werden sollte. Aber es bestehe auch der Verdacht auf GeldwÃ¤sche und Korruption. Sind Ã¶ffentliche Gelder dabei, kÃ¤me auch noch Untreue-Vorwurf dazu.

Verlierer-Ampel machte keinen “Pieps” dazu

Ã–sterreich, betonte Hafenecker, sei kein unbeteiligter Zuseher, sondern Ausgangspunkt des Geld- und Goldtransports. â€žAber die Regierung hat dazu keinen Pieps gegeben. War da auch Ã¶sterreichisches Steuergeld dabei?â€œ, fragte sich der FPÃ–-GeneralsekretÃ¤r, der in diesem Zusammenhang auch feststellte, dass es vonseiten der Neos-AuÃŸenministerin Beate Meinl-Reisinger bis dato keine Antworten auf die parlamentarische Anfrage gebe, wie das Geld der Ã¶sterreichischen Steuerzahler in die Ukraine komme. DafÃ¼r gebe es keine Belege, stattdessen aber das hartnÃ¤ckige GerÃ¼cht, dass das Geld in bar (etwa in Koffern) transportiert wird.

“Es ist Korruption drin, wo Ukraine draufsteht”

FPÃ–-GeneralsekretÃ¤r Michael Schnedlitz legte offen, wer in der ukrainischen Regierung des Korruptionsverdachts bezichtigt wird. Einer der sieben festgenommenen Personen der Geldtransporte durch Ungarn soll ein Ex-Politiker gewesen sein, ein anderer ein Geheimdienst-Mitarbeiter. â€žEs ist Korruption drin, wo Ukraine draufstehtâ€œ, fasste Schnedlitz die insgesamt 1.555 Anzeigen in der Ukraine zu diesem Delikt zusammen. Er forderte einen sofortigen Stopp aller Gelder, die von Ã–sterreich in die Ukraine flieÃŸen.

Die ganze Pressekonferenz sehen Sie via YouTube auf FPÃ– TV: