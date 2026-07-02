Rosenkranz im Interview: â€žDie Eitelkeit des Herbert Kickl ist gegen nullâ€œ

Das Parlament geht in die Sommerpause, und NationalratsprÃ¤sident Walter Rosenkranz (FPÃ–) berichtete bei KURIER TV von seiner Arbeit. Dabei nahm er zu zahlreichen Themen Stellung, erklÃ¤rte sein AmtsverstÃ¤ndnis, die Arbeitsweise des Parlaments sowie seine Sicht auf FPÃ–-Chef Herbert Kickl.

Verrat an den WÃ¤hlern gibt es mit Kickl nicht

FÃ¼r Rosenkranz ist klar: Verrat an der eigenen WÃ¤hlerschaft gebe es weder mit ihm noch mit Herbert Kickl. Mehrheiten, die von den WÃ¤hlern vergeben wurden, fÃ¼r das Kanzleramt zu opfern, diese GlaubwÃ¼rdigkeit wolle sich die FPÃ– nicht nehmen lassen. Der Abstand der FPÃ– zur Ã–VP bei der letzten Nationalratswahl sei wohl zu gering gewesen, um tragfÃ¤hige Kompromisse zu ermÃ¶glichen. Das Ziel sei nun, stÃ¤rker zu werden und die derzeitigen Umfragewerte weiter auszubauen. Auch aus der Opposition heraus wolle man sein Bestes geben.

Umfragen geben Kickl recht

Dass Kickl fÃ¼r eine funktionierende bÃ¼rgerliche Regierung ein Problem sei, ist fÃ¼r Rosenkranz lediglich ein vorgeschobener Grund. FÃ¼r jeden einzelnen FPÃ–-WÃ¤hler, der eine FPÃ– ohne Kickl wÃ¤hlen wÃ¼rde, wÃ¼rden zehn Stimmen verloren gehen, zeigte er sich sicher. Die Umfragen wÃ¼rden Kickl recht geben â€“ allein die Rohdaten zur Kanzlerfrage sprÃ¤chen fÃ¼r sich. â€žNever change a winning teamâ€œ, fasste Rosenkranz es treffend zusammen. Man sei gut aufgestellt.

Kurz bereut Ende von Schwarz-Blau

Die Aussage von Ex-Ã–VP-Kanzler Sebastian Kurz, wonach die damalige schwarz-blaue Regierung seine Lieblingskoalition gewesen sei, hÃ¤lt Rosenkranz fÃ¼r glaubwÃ¼rdig. Man habe damals einen guten Weg eingeschlagen. Kurz bereue es, den Stecker gezogen und Kickl und der FPÃ– das Innenministerium weggenommen zu haben, ist sich der NationalratsprÃ¤sident sicher. Kickl habe sich damals zurÃ¼ckgezogen, weil die Regierung nicht an seiner Person scheitern sollte. â€žDie Eitelkeit des Herbert Kickl ist gegen nullâ€œ, so Rosenkranz.

FPÃ– lieÃŸ sich nicht spalten

SÃ¤mtliche freiheitlichen Regierungsmitglieder hatten damals geschlossen gehandelt. Die Partei habe sich nicht spalten lassen und deshalb die Regierung verlassen. Das Ziel, einen Keil in die Freiheitlichen zu treiben, sei nicht erreicht worden. â€žUnd den Erfolg sieht man heute in den Umfragenâ€œ, so Rosenkranz’ klares Fazit.