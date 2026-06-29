NGO-Skandal: Belgien erlÃ¤sst Haftbefehl gegen Ex-EU-Kommissar Avramopoulos

Die belgische Justiz hat im Rahmen der Katargate-Ermittlungen einen europÃ¤ischen Haftbefehl gegen den frÃ¼heren EU-Kommissar Dimitris Avramopoulos (Nea Dimokratia) erlassen und zugleich beantragt, seine parlamentarische ImmunitÃ¤t in Griechenland aufzuheben. Im Zentrum stehen VorwÃ¼rfe von Korruption, GeldwÃ¤sche und Beteiligung an einer kriminellen Vereinigung.

Gelder von fragwÃ¼rdiger NGO erhalten

Dabei geht es um Zahlungen von rund 73.000 Euro, die Avramopoulos von der Nichtregierungsorganisation (NGO/NRO) â€žFight Impunityâ€œ erhalten haben soll. Die Ermittler verdÃ¤chtigen die Organisation, als Scheinstruktur im Umfeld des Katargate-Skandals gedient zu haben, um Einfluss im EU-Parlament zu kaufen. Der Fall ist Teil der grÃ¶ÃŸeren Katargate-AffÃ¤re, in der schon seit 2022 mutmaÃŸliche Bestechung und Einflussnahme zugunsten Katars untersucht werden.

Griechisches Parlament am Zug

Avramopoulos weist die VorwÃ¼rfe zurÃ¼ck und betont, seine Arbeit fÃ¼r die NGO sei legal, deklariert und von der EU genehmigt gewesen. Er erklÃ¤rte, dass er sich nicht auf seine ImmunitÃ¤t berufen werde und mit der Justiz kooperieren wolle. Das griechische Parlament muss nun entscheiden, ob die ImmunitÃ¤t aufgehoben wird und der Haftbefehl vollstreckt werden kann.