PR-Auftritt mit Fantasieuniform: Meinl-Reisinger machte sich zu â€žKasperl der Wocheâ€œ

151 Ã–sterreicher wurden aus der Krisenregion im Nahen Osten nach Hause geholt â€“ Grund genug fÃ¼r Neos-AuÃŸenministerin Beate Meinl-Reisinger, sich dabei besonders zu inszenieren. Das hat nicht nur ein parlamentarisches Nachspiel, auch mit der AuffÃ¼hrung selbst machte sie sich eher lÃ¤cherlich, wie einige Kommentatoren finden.

Empfang mit rot-weiÃŸ-roter Weste

Nach allen Komplikationen im AuÃŸenamt â€“ wie berichtet, saÃŸen tausende Ã–sterreicher fest und konnten nicht ausgeflogen werden, weil die Bundesheer-Maschinen nicht einsatzfÃ¤hig waren â€“ konnte Meinl-Reisinger es sich nicht nehmen lassen, die heimgeholten Landsleute am Mittwoch persÃ¶nlich am Wiener Flughafen zu begrÃ¼ÃŸen.

Sie erwartete die Passagiere in einer rot-weiÃŸ-roten Weste auf dem Flugfeld, auch der offizielle Ministeriumsfotograf, Videografen und Social-Media-Betreuer waren dabei. Als das Flugzeug seine Parkposition erreicht hatte, Ã¼bernahm die Ministerin das Bordtelefon und begrÃ¼ÃŸte die Passagiere. Geteilt wurde der Auftritt in den sozialen Netzwerken wie Instagram oder Facebook.

â€žAirshow der AuÃŸenministerinâ€œ

Die FPÃ– nannte die Selbstdarstellung deshalb eine â€žAirshow der AuÃŸenministerin am Flughafen Wien-Schwechatâ€œ. â€žIm Bereich der Flugsteige dÃ¼rfen sich ausschlieÃŸlich Passagiere sowie Dienstpersonal des Flughafens aufhalten, auf Rollfeldern ausschlieÃŸlich Passagiere sowie Bodenpersonalâ€œ, erinnerte FPÃ–-GeneralsekretÃ¤r Michael Schnedlitz auch an die strengen SicherheitsmaÃŸnahmen auf dem Flughafen. Er will deshalb den skurrilen Auftritt der Ministerin mit einer parlamentarischen Anfrage aufklÃ¤ren.

PR-Aktion erinnerte an â€žDschungelcampâ€œ

Auch die Kronen Zeitung kommentierte das TheaterstÃ¼ck: Wien-Ressortleiter Michael Pommer sah sich an die TV-Sendung â€žIch bin ein Star â€“ Holt mich hier raus!â€œ â€“ besser bekannt als â€žDschungelcampâ€œ â€“ erinnert. Dort mÃ¼ssen mehr oder weniger abgehalfterte Prominente PrÃ¼fungen absolvieren, wie etwa Geschlechtsteile von Tieren verspeisen.

â€žPeinliche Showâ€œ sorgte fÃ¼r Fremdscham

Pommers Vergleich: Nach â€žmehreren handwerklichen Fehlern bei der Eskalation im Nahen Ostenâ€œ hÃ¤tte Meinl-Reisinger sich dort zur â€žDschungelcamp-KÃ¶niginâ€œ gemacht â€“ â€žeine peinliche Show, die beim FremdschÃ¤men fast so errÃ¶ten lieÃŸ wie die EU-Schwimmwesteâ€œ, die einem auch nichts mehr bringe, wenn einem von Haus aus das Wasser bis zum Hals stehe. Die gute Nachricht fÃ¼r Meinl-Reisinger sei: Sie wollte in die Zeitung und hÃ¤tte das auch geschafft â€“ â€žwenn auch als Kasperl der Wocheâ€œ.