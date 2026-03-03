Ã–sterreicher im Stich gelassen, weil MilitÃ¤r-Maschinen nicht einsatzfÃ¤hig sind

WÃ¤hrend Tschechien Transportflugzeuge in das Krisengebiet im Nahen Osten schickt, um Landsleute auszufliegen, muss Ã–sterreich passen. Denn die Hercules-Maschinen der Verlierer-Ampel sind nicht einsatzfÃ¤hig.

Skandal der Sonderklasse

â€žDas ist ein Skandal der Sonderklasse, der Konsequenzen haben mussâ€œ, sagte FPÃ–-GeneralsekretÃ¤r Christian Hafenecker in einer Aussendung. Tausende Ã–sterreicher wÃ¼rden in der Krisenregion festsitzen und die Regierung kÃ¶nne sie nicht evakuieren, weil die Bundesheer-Maschinen TotalausfÃ¤lle seien.

TatsÃ¤chlich sind Ã–VP-Verteidigungsministerin Klaudia Tanner und Neos-AuÃŸenministerin Beate Meinl-Reisinger auf auslÃ¤ndische Hilfe angewiesen, um fÃ¼r Sicherheit der eigenen Leute zu sorgen.

Sechs Milliarden fÃ¼r “Sky Shield”

Hafenecker wurde daher deutlich: FÃ¼r Ukraine, NGO-Sumpf und Co wÃ¤ren den Systemparteien keine Milliarden zu viel, wÃ¤hrend die Ã–sterreicher eiskalt im Stich gelassen werden wÃ¼rden. Zudem sollen sechs Milliarden Euro fÃ¼r das NATO-Projekt â€žSky Shieldâ€œ ausgegeben werden. Der FPÃ–-GeneralsekretÃ¤r sagte wÃ¶rtlich:

Wenn sich Ã¶sterreichische StaatsbÃ¼rger in einer derartigen Krisensituation nicht mehr auf die umfassende UnterstÃ¼tzung durch die eigenen BehÃ¶rden und das Bundesheer verlassen kÃ¶nnen, stellt dies auch einen beispiellosen Vertrauensbruch dar, den die Verlierer-Ampel zu verantworten hat.

Die Regierung habe schlieÃŸlich eine FÃ¼rsorgepflicht fÃ¼r die StaatsbÃ¼rger im Ausland, der sie ganz offensichtlich Ã¼berhaupt nicht nachkomme, meinte Hafenecker.