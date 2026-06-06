GroÃŸe AnkÃ¼ndigung â€“ null Umsetzung: Stockers Basisversorgung enttarnt sich als Luftnummer

Ã–VP-Kanzler Christian Stocker hat Ende JÃ¤nner bei seinem Neujahrsauftakt groÃŸe Versprechen gemacht: Menschen, die nie ins System eingezahlt haben, sollen kÃ¼nftig keine volle medizinische Versorgung mehr erhalten, sondern nur noch eine Basisversorgung. Viele Ã–sterreicher, die selbst monatelang auf Arzttermine warten mÃ¼ssen, haben das mit Erleichterung aufgenommen. Nun zeigt eine parlamentarische Anfrage der FPÃ–, wie ernst es dem Kanzler damit tatsÃ¤chlich ist.

FPÃ– hakt nach â€“ Stocker schiebt ab

FPÃ–-Abgeordneter Christoph Steiner hat die AnkÃ¼ndigung nicht auf sich beruhen lassen. Am 26. MÃ¤rz richtete er eine schriftliche Anfrage an den Bundeskanzler. Darin wollte er unter anderem wissen, ob innerhalb der Regierung an einer gesetzlichen EinschrÃ¤nkung gearbeitet wird, ob eine Regierungsvorlage in Ausarbeitung ist und bis wann mit einer Einbringung in den Nationalrat zu rechnen sei. Die Antwort des Kanzlers fiel denkbar knapp aus:

Fragen zu den genannten und den jeweiligen Fachministerien obliegende MaÃŸnahmen kÃ¶nnen von mir nicht beantwortet werden, da sie nicht in meinen Vollziehungsbereich fallen.

â€žDas kannst du nicht erfindenâ€œ â€“ Steiners Abrechnung

In seinem Video rechnete Steiner schonungslos mit dieser Antwort ab. Er sagte unter anderem:

Also es heckt schon mal wieder â€“ das kannst du nicht erfinden! Da stellt sich der Bundeskanzler der Republik Ã–sterreich hin und verspricht allen wartenden Patienten, die ihr Leben lang eingezahlt haben, die sich hinter den Asylanten anstellen mÃ¼ssen, damit ist jetzt dann Schluss, weil er und die Ã–VP das jetzt Ã¤ndern. Dann fragt man, was der Status Quo ist und wann das jetzt passieren wird â€“ und dann kommt die Antwort zurÃ¼ck: â€šâ€¦ kÃ¶nnen von mir nicht beantwortet werdenâ€˜. Typisch Ã–VP. Unvorstellbar, wie verlogen â€“ darf man nicht sagen â€“ wie hinterlistig man Ã¶fter mal die eigene BevÃ¶lkerung hintergeht.

Steiner betonte weiter, dass die FPÃ– das, was sie ankÃ¼ndigt, auch umsetzt â€“ im Gegensatz zu den derzeitigen Ã–VP-Spielchen. Mit einer RegierungsÃ¼bernahme unter Parteichef Herbert Kickl soll Schluss sein mit leeren Versprechungen.

Bekanntes Muster bei der Ã–VP

Die Szene passt in ein wiederkehrendes Bild. Stocker hatte die Forderung nach einer Basisversorgung prominent in einer Rede vor Ã–VP-FunktionÃ¤ren platziert. Die FPÃ– wirft der Ã–VP seit langem vor, Ideen aus ihren Reihen medial aufzugreifen, sie dann aber nicht konsequent umzusetzen. Ob und in welchem Stadium das Gesundheitsministerium tatsÃ¤chlich an Schritten arbeitet, bleibt weiter offen. Eine konkrete Regierungsvorlage ist bisher nicht bekannt.