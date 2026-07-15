Ã–sterreichische NeutralitÃ¤t adÃ©: Christian Stockers peinlicher Auftritt in Macrons Ukraine-Koalition

Der Bundeskanzler und Ã–VP-Obmann mischte sich beim Treffen der â€žKoalition der Willigenâ€œ in Paris unter die groÃŸen Player. Dort ging es um weitere militÃ¤rische UnterstÃ¼tzung fÃ¼r die Ukraine und Vorbereitungen fÃ¼r ManÃ¶ver in Polen. Das offizielle Gruppenfoto, das Polens Premierminister Donald Tusk teilte, zeigt jedoch etwas ganz anderes: Stocker steht in der dritten Reihe, zehnter Platz von rechts, kaum mehr als die HÃ¤lfte seines markanten kahlen Kopfes ist zu erkennen.

Auf Social Media der groÃŸe Macher

Auf X postete Stocker am 13. Juli besonders pathetische Worte und inszenierte sich als treibende Kraft des Treffens:

Bei der â€žKoalition der Willigenâ€œ in Paris: Die Sicherheit der Ukraine ist die Sicherheit Europas. Was hier diskutiert wird, betrifft nicht nur die Ukraine, sondern uns alle. Ã–sterreich ist neutral, aber nicht gleichgÃ¼ltig. Wir setzen uns fÃ¼r den Dialog und fÃ¼r einen dauerhaften Frieden in der Ukraine ein.

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Die beigefÃ¼gten Fotos lassen ihn als zentralen Teilnehmer erscheinen, teils lÃ¤ssig mit Sonnenbrille. Andere Fotos zeigen ihn hingegen versteckt in der dritten Reihe und werfen ein anderes Licht auf die Rolle des Ã¶sterreichischen Kanzlers:

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Das verrÃ¤terische Gruppenfoto

Wer das von Tusk geteilte Bild genau studiert, entdeckt den Kanzler erst nach lÃ¤ngerem Suchen. Vorne und in den vorderen Reihen drÃ¤ngen sich die Protagonisten der Koalition â€“ Emmanuel Macron, Friedrich Merz und weitere Staats- und Regierungschefs, die geschlossen fÃ¼r mehr Druck auf Russland, Luftabwehrkoalitionen und Sicherheitsgarantien fÃ¼r Kiew eintreten. Ã–sterreichs NeutralitÃ¤t spielte bei der Teilnahme offenbar keine Rolle. Der Kanzler drÃ¤ngte sich in eine Runde, die genau das Gegenteil von ZurÃ¼ckhaltung signalisiert.