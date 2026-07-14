Wasserskifahren: Wirtschaftsminister entspannt sich beim â€žVolkssportâ€œ

â€žWie die Ã–VP so drauf istâ€œ. So kommentierte FPÃ–-GeneralsekretÃ¤r Christian Hafenecker ein Instagram-Video, in dem Ã–VP-Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer beim Wasserskifahren am Traunsee zu sehen ist.Â

GespÃ¼r fÃ¼r WÃ¤hler verloren

Der Ã–VP-Minister hat das Video selbst in die sozialen Medien gestellt â€“ um den Ã–sterreichern was zu sagen? Vielleicht: â€žSo entspanne ich mich beim Volkssportâ€œ. Hafenecker sieht das Video wohl als Provokation.

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WÃ¤hrend es mit der Wirtschaft bergab geht, Insolvenz-Meldungen zur Tagesordnung gehÃ¶ren, ArbeitsplÃ¤tze verloren gehen und sich die Unternehmer Ã¼ber Luxus-Gagen in der zwangsfinanzierten Wirtschaftskammer Ã¤rgen mÃ¼ssen, lÃ¤sst sich der dafÃ¼r zustÃ¤ndige Minister beim Wasserskifahren filmen. â€žSo ist die Ã–VP draufâ€œ, sagt Hafenecker. Man kÃ¶nnte auch meinen, dass die einstige Volkspartei jegliches GespÃ¼r fÃ¼r ihre WÃ¤hler verloren hat.Â