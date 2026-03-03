Trauriges Regierungs-JubilÃ¤um: Ampel-Parteien im Duell mit Kickl

Die Verlierer-Ampel aus Ã–VP, SPÃ– und Neos begeht am 3. MÃ¤rz 2026 ihr einjÃ¤hriges JubilÃ¤um, doch die Umfragen zeichnen ein dÃ¼steres Bild: Alle drei Parteien verlieren massiv, wÃ¤hrend FPÃ–-Chef Herbert Kickl die Spitze anpeilt und, wie berichtet, auch in der fiktiven Kanzlerfrage haushoch Ã¼berlegen ist. Am heutigen Dienstagabend konfrontiert der ORF die drei Parteichefs mit ihrer enttÃ¤uschenden Bilanz.

Parteichefs mÃ¼ssen sich verantworten

Ã–VP-Kanzler Christian Stocker, SPÃ–-Vizekanzler Andreas Babler und Neos-AuÃŸenministerin Beate Meinl-Reisinger treten um 20.15 Uhr im ORF-Interview bei den Moderatoren Susanne Schnabl und Klaus Webhofer an.

Um 22.00 Uhr tritt dann mit Kickl der Gewinner der letzten Nationalratswahl in der â€žZIB 2â€œ auf. Die Sendung endet um 22:30 Uhr mit dem â€žZIB Talkâ€œ, wo Experten wie Peter Filzmaier die Koalition sezieren â€“ ohne weitere Parteichefs live dabei.

Regierung versinkt im Chaos

Die Ampel scheitert an internen Reibereien und fehlenden Erfolgen. Stocker wirbt mit Inflationssenkung, einem Mini-Wirtschaftswachstum von 0,6 Prozent und dem vermeintlichen AsylrÃ¼ckgang, doch Volksbefragungen zur Wehrpflicht oder zur Erbschaftssteuer sorgen fÃ¼r Chaos und Misstrauen. Die Neos fordern Schulreformen, die Ã–VP blockiert. Umfragen belegen die Verluste: Ã–VP und SPÃ– verlieren am stÃ¤rksten, die Neos hinken hinterher â€“ wÃ¤hrend Kickl alle anderen hinter sich lÃ¤sst.

Ampel-Parteien bevorzugen Staatssender

Die glÃ¼cklosen Regierungsparteien meiden private Sender wie ServusTV konsequent. Dort drohen unliebsame Konfrontationen, wie bei frÃ¼heren Wahlduellen â€“ stattdessen wird lieber der regierungstreue ORF als â€žsichereâ€œ BÃ¼hne gewÃ¤hlt.