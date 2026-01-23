Mercosur durch die HintertÃ¼r: Inkrafttreten im MÃ¤rz wider EU-Parlamentsbeschluss

Einen â€žmassiven Angriff auf die Demokratieâ€œ nennt der freiheitliche EU-Abgeordneten Roman Haider die Nachricht aus BrÃ¼ssel, die gestern, Donnerstag, durchgesickert ist.

EU-Parlament ohne Kraft und Macht

Demnach kÃ¶nnte der umstrittene Handelsteil schon im MÃ¤rz in Kraft treten, obwohl das EU-Parlament das Mercosur-Abkommen tags zuvor erst in die Warteschleife geschickt hatte.

Laut EU-Insidern plant die Kommission, das Abkommen mit den sÃ¼damerikanischen Mercosur-Staaten (Brasilien, Argentinien, Uruguay, Paraguay) trotz anhÃ¤ngiger PrÃ¼fung durch den EuropÃ¤ischen Gerichtshof (EuGH) vorzeitig anzuwenden.

Affront gegen das Parlament

Haider spricht von einem offenen Affront gegen das Parlament, das beschlossen hatte, den Luxemburger Gerichtshof anzurufen.

Mit 334 zu 324 Stimmen, wobei nur FPÃ–, GrÃ¼ne und ein einsamer Ã–VP-Abgeordneter dafÃ¼r waren, hatte sich das EU-Parlament dafÃ¼r ausgesprochen, die RechtmÃ¤ÃŸigkeit des Abkommens Ã¼berprÃ¼fen zu lassen.

PrÃ¼fung der RechtmÃ¤ÃŸigkeit

Im Zentrum steht dabei der Vorwurf eines â€žrechtswidrigen Tricksâ€œ: Die EU-Kommission hatte das Paket in einen politischen Partnerschaftsteil und einen handelspolitischen Teil aufgespalten (â€žSplittingâ€œ), um die Einstimmigkeit im Rat und die Zustimmung aller nationalen Parlamente zu umgehen.

Genau diese Konstruktion soll der EuGH nun prÃ¼fen: Ist es zulÃ¤ssig, ein so weitreichendes Abkommen in dieser Form zu teilen? DÃ¼rfen nationale Vetos auf diesem Weg de facto ausgehebelt werden?

VerzÃ¶gerung von ein bis zwei Jahren

Damit wÃ¤re das umstrittene Abkommen ein bis zwei Jahre auf Eis gelegt, so wie bei frÃ¼heren ÃœberprÃ¼fungen von anderen Abkommen. Doch nun sickert durch: Der handelspolitische Teil soll vorlÃ¤ufig angewendet werden, sobald der erste Mercosur-Staat ratifiziert hat. Nach Angaben von Diplomaten dÃ¼rfte das im MÃ¤rz Paraguay sein.

BrÃ¼sseler Machtspiel

Haider sieht darin eine offene Missachtung des Votums der Abgeordneten. Wenn Kommission und Rat das Abkommen vorlÃ¤ufig in Kraft setzen, wÃ¤hrend der EuGH noch prÃ¼ft, â€žzeigt das deutlich, was die Kommission und die EVP von Demokratie halten: gar nichtsâ€œ, kritisiert er.

Klar ist: Das EU-Parlament ist vÃ¶llig machtlos. Alle fÃ¼nf Jahre wird den EuropÃ¤ern vorgegaukelt, mit der Wahl dieser Institution die politische Richtung der EU-Politik bestimmen zu kÃ¶nnen. Doch die Macht geht von der EU-Kommission aus, die kein EuropÃ¤er wÃ¤hlen kann.

Lebensmittelsicherheit in Gefahr

Politisch verschÃ¤rft der VorstoÃŸ die ohnehin tiefe Frontstellung: BauernverbÃ¤nde in Frankreich, Ã–sterreich und anderen Mitgliedsstaaten warnen vor ruinÃ¶sem Preisdruck durch Agrar-Importe aus SÃ¼damerika. Die BÃ¼rger befÃ¼rchten belastete Lebensmittel, die den hohen Standard der LebensmittelqualitÃ¤t bedroht sehen.

Und das ganze Land fÃ¼rchtet um die AbhÃ¤ngigkeit von Importen bei der Lebensmittelversorgung, wenn die heimischen Bauern aufgeben mÃ¼ssen.

DrÃ¤ngen von exportorientierter Industrie

Auf der anderen Seite steht die exportorientierte Industrie, allen voran die â€“ aufgrund der klima-hysterischen EU-Politik â€“ unter Druck befindliche Automobilindustrie.

Sie benÃ¶tigt dringend neue AbsatzmÃ¤rkte und wohl auch Produktionsstandorte, um den Niedergang in Europa auszugleichen.Â

Problem ist BrÃ¼ssel

FÃ¼r Haider ist klar: Nicht fehlende Freihandelsabkommen seien das Problem der europÃ¤ischen Wirtschaft, sondern der â€žGreen Dealâ€œ mit seinen von BrÃ¼ssel auferlegten und ruinÃ¶sen Klima-Auflagen.

Statt auf neue Abkommen zu setzen, fordert er einen â€žStopp und RÃ¼ckbau dieser extremen Klimagesetzeâ€œ, um die WettbewerbsfÃ¤higkeit zurÃ¼ckzugewinnen und europÃ¤ische Jobs und Bauern zu schÃ¼tzen.

Machtprobe um Demokratie und Handel

Der Konflikt um Mercosur ist damit lÃ¤ngst mehr als eine technische Debatte Ã¼ber ZÃ¶lle: Das machtlose EU-Parlament pocht auf seine Rolle als demokratische Kontrollinstanz und hat den EuGH eingeschaltet.

Die EU-Kommission spielt seine Macht aus und dÃ¼rfte die Anwendung des Handelsteils vorlÃ¤ufig gewÃ¤hren â€“ und schafft damit Fakten, bevor die Richter Ã¼berhaupt gesprochen haben.Â