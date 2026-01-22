EU-Parlament zieht Notbremse: Mercosur-Abkommen vorerst gestopptÂ 

Das Mercosur-Abkommen, eben noch als â€žhistorischer Durchbruchâ€œ gefeiert, ist vorerst gestoppt.

ÃœberprÃ¼fung der RechtmÃ¤ÃŸigkeit

Eine knappe Mehrheit im EU-Parlament hat gestern, Mittwoch, beschlossen, den EuropÃ¤ischen Gerichtshof (EuGH) anzurufen und die RechtmÃ¤ÃŸigkeit des Handelsvertrags mit Brasilien, Argentinien, Uruguay und Paraguay juristisch prÃ¼fen zu lassen.

Schwarzer Verrat an Bauern

Mit 334 Stimmen dafÃ¼r und 324 Stimmen dagegen stand das Ersuchen an den Gerichtshof um eine Stellungnahme auf Messers Schneide.

Aus Ã–sterreich haben einstimmig dafÃ¼r gestimmt die freiheitlichen und die grÃ¼nen EU-Abgeordneten, einstimmig dagegen die roten und pinken EU-Abgeordneten und vier von fÃ¼nf Ã–VP-Abgeordneten, nÃ¤mlich Sophia Kircher, Reinhold Lopatka, Lukas Mandl und Angelika Winzig. Nur der Landwirt Alexander Bernhuber schied aus der Parteilinie aus, die lÃ¤ngst keine ehrliche Vertretung der Landwirte mehr ist.

Bedauern bei Schwarz und Pink

EU-Abgeordneter Roman Haider (FPÃ–) sprach nach dem Erfolg des PrÃ¼fungsantrags von einem â€žwichtigen Schritt, um das schÃ¤dliche Abkommen noch zu stoppenâ€œ. Er wertet die nun erfolgte Anrufung des EuGH als â€žSieg gegen die tÃ¼rkis-rot-pinke Einheitsfrontâ€œ, der die â€žBrÃ¼ssel-hÃ¶rige Haltungâ€œ von Ã–VP, SPÃ– und Neos vor Augen fÃ¼hre.

Damit nahm er Bezug auf die bedauernden Stimmen der Neos und der Ã–VP-Vorfeldorganisationen wir der Industriellenvereinigung, die die VerzÃ¶gerung offen kritisierten.

Juristischer Trick zur Veto-Verhinderung

Die VerzÃ¶gerung gelang, weil sich das EU-Parlament dem Vorwurf anschloss, dass die EU-Kommission mit der Aufspaltung in einen politischen Partnerschaftsteil und einen handelspolitischen Teil einen â€žrechtswidrigen Trickâ€œ gewÃ¤hlt habe, â€žum die Zustimmung der nationalen Parlamente und die Einstimmigkeit im Rat zu umgehenâ€œ.

Genau diesen Punkt soll der EuGH nun prÃ¼fen: Darf ein so weitreichendes Abkommen de facto am Veto einzelner nationaler Parlamente vorbeigefÃ¼hrt werden?

Gesundheits- und Umweltstandards

Thomas Waitz, Delegationsleiter der GrÃ¼nen im EU-Parlament und einer der Erst-Initiatoren der Resolution, betont die demokratiepolitische Dimension:

Ãœber 25 Jahre wurde der Vertragstext im Geheimen verhandelt. Jetzt ohne EuGH-ÃœberprÃ¼fung eine Blanko-Zustimmung auszustellen, wÃ¤re demokratisch unverantwortlich.

Egal, ob man Vorteile oder Nachteile erwarte â€“ â€žunsere gemeinsamen hohen europÃ¤ischen Gesundheits- und Umweltstandards sind unverhandelbarâ€œ, so Waitz.

ÃœberprÃ¼fung des Ausgleichsmechanismus

Im Mittelpunkt der nun eingeleiteten ÃœberprÃ¼fung stehen der umstrittene Ausgleichsmechanismus, die Einhaltung des Vorsorgeprinzips im Gesundheits- und Pflanzenschutzrecht sowie die Frage, ob die Aufspaltung des Abkommens gegen frÃ¼here RatsbeschlÃ¼sse verstÃ¶ÃŸt.

Kritiker befÃ¼rchten, dass der Ausgleichsmechanismus kÃ¼nftige Umwelt-, Klima- und Sozialgesetzgebung der EU faktisch einfrieren kÃ¶nnte, weil strengere Regeln zu EntschÃ¤digungsforderungen der Mercosur-Staaten fÃ¼hren wÃ¼rden.

Bauernopfer

Politisch verschÃ¤rft die Entscheidung die ohnehin tiefe Kontroverse zwischen Landwirtschaft und Industrie. WÃ¤hrend BauernverbÃ¤nde in mehreren MitgliedslÃ¤ndern, allen voran in Frankreich und Ã–sterreich, vor ruinÃ¶sem Preisdruck durch Agrar-Importe aus SÃ¼damerika warnen, sehen exportorientierte Branchen in der EU das Abkommen als groÃŸe Chance.

Hohle Phrasen von schwarzer Wirtschaftskammer, SPÃ– und Neos

Die Ã¶sterreichische Wirtschaftskammer hatte die EuGH-Anrufung bereits im Vorfeld als â€žgrob fahrlÃ¤ssigâ€œ kritisiert, weil sie Europas GlaubwÃ¼rdigkeit als Handelspartner beschÃ¤dige.

SPÃ–-EU-Abgeordnete wie Andreas Schieder und Evelyn Regner warnten, die EU setze ihre â€žGlaubwÃ¼rdigkeit als verlÃ¤sslicher Partner aufs Spielâ€œ, wÃ¤hrend die Neos-EU-Abgeordnete Anna StÃ¼rgkh die vorlÃ¤ufige Anwendung des Abkommens fordert.

ZweijÃ¤hrige Verschnaufpause mÃ¶glich

Wie lange die Luxemburger Richter fÃ¼r ihr Gutachten brauchen werden, ist offen. Erfahrungen mit CETA und anderen Abkommen zeigen, dass sich der Prozess um ein bis zwei Jahre verzÃ¶gern kann.

Bis dahin bleibt das umstrittene Abkommen mit den Mercosur-Staaten im Wartestand und die europÃ¤ische Nahrungsmittelsicherheit gesichert.