Veto in Warschau: PrÃ¤sident Nawrocki stoppt EU-Zensurgesetz â€“ leider nur vorerst

Der polnische PrÃ¤sident Karol Nawrocki hat die Unterzeichnung des nationalen Gesetzes zur Umsetzung des Digital Services Act (DSA) verweigert und damit sein Vetorecht ausgeÃ¼bt.

Schutz der Meinungsfreiheit

Nawrocki, erst seit einem halben Jahr in Amt, begrÃ¼ndet den Schritt mit dem Schutz der Meinungsfreiheit und warnt vor â€žbehÃ¶rdlicher Zensurâ€œ.

Der DSA gilt seit fast zwei Jahren unmittelbar in allen EU-MitgliedslÃ¤ndern, so auch in Ã–sterreich. Bestimmte Vollzugsfragen mÃ¼ssen jedoch national geregelt werden, etwa die Benennung zustÃ¤ndiger AufsichtsbehÃ¶rden.

Private Denunzianten

Genau diese Regeln wollte die linksgerichtete Regierung in Warschau nun festlegen. Das vom PrÃ¤sidenten abgelehnte Gesetz sah vor, dass Nichtregierungsorganisationen soziale Netzwerke nach mutmaÃŸlich problematischen Inhalten durchsuchen und Meldungen an die TelekommunikationsbehÃ¶rde UKE oder â€“ bei Videos â€“ an den Rundfunkrat KRRiT weiterleiten.

Diese BehÃ¶rden hÃ¤tten Ã¼ber LÃ¶schungen entschieden.

NachtrÃ¤glich Einspruchsfrist gewÃ¤hrt

FrÃ¼here EntwÃ¼rfe sahen keinerlei WiderspruchsmÃ¶glichkeit fÃ¼r Betroffene vor. Nach Kritik, auch aus der Opposition, wurde eine 14-tÃ¤gige Einspruchsfrist ergÃ¤nzt.

Nawrocki hÃ¤lt das fÃ¼r unzureichend und spricht von einer â€žabsurden LÃ¶sungâ€œ. Ein der Regierung unterstellter Beamter dÃ¼rfe nicht entscheiden, â€žwas im Internet erlaubt istâ€œ. Das erinnere an das â€žWahrheitsministeriumâ€œ aus George Orwells dÃ¼sterer Zukunftsvision “1984”.

Regierung und PrÃ¤sident auf Konfrontationskurs

Der PrÃ¤sident betont seine verfassungsrechtliche Rolle als HÃ¼ter der BÃ¼rgerinteressen und weist den Vorwurf zurÃ¼ck, er blockiere notwendigen Schutz, insbesondere fÃ¼r Kinder. Der Kinderschutz werde als Vorwand missbraucht, um die freie Rede einzuschrÃ¤nken, so Nawrocki.

Aus der Regierung kommt scharfe Kritik. Digitalminister Krzysztof Gawkowski wirft dem PrÃ¤sidenten vor, Online-TÃ¤ter zu begÃ¼nstigen und die Sicherheit im Netz zu schwÃ¤chen.

Juristische Trickserei angekÃ¼ndigt

MinisterprÃ¤sident Donald Tusk erklÃ¤rte, man werde keinen politischen Handel mit dem PrÃ¤sidenten eingehen und Wege suchen, die Regeln administrativ umzusetzen â€“ â€ždie Regierung muss regierenâ€œ.

Strafe aus BrÃ¼ssel

Die EuropÃ¤ische Kommission hatte bereits im Mai 2025 ein Vertragsverletzungsverfahren eingeleitet, weil Polen noch keinen nationalen DSA-Koordinator benannt hat.

Zwar gelten die Kernpflichten des DSA als EU-Verordnung weiterhin direkt fÃ¼r groÃŸe Plattformen. Ohne nationale Durchsetzungsmechanismen bleibt jedoch die effektive Rechtsdurchsetzung fÃ¼r Nutzer erschwert. In BrÃ¼ssel rechnet man mit einem rechtlichen Nachspiel.

Anlehnung an Washington

Politisch liest sich Nawrockis Argumentation als Echo aus den USA. PrÃ¤sident Donald Trump und seine Administration kritisieren den DSA seit Langem als â€žOrwell’scheâ€œ Zensur in Europa und als Benachteiligung amerikanischer Tech-Konzerne.

Es geht um die Deutungshoheit Ã¼ber Ã¶ffentliche Debatten: Was als â€žDesinformationâ€œ gilt, sollen BehÃ¶rden und ihre ZutrÃ¤ger aus staatlich bestellten Organisationen festlegen. Ein Einfallstor fÃ¼r staatliche WillkÃ¼r und Repression.