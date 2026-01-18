Bauernopfer fÃ¼r Exporte: Umstrittenes Mercosur-Abkommen unterzeichnet

Trotz massiver Proteste und anhaltender politischer Vorbehalte ist das umstrittene Freihandelsabkommen zwischen der EuropÃ¤ischen Union und den sÃ¼damerikanischen Mercosur-Staaten nun besiegelt.

Freihandelszone mit SÃ¼damerika

Vertreter der EU sowie von Brasilien, Argentinien, Uruguay und Paraguay unterzeichneten gestern, Samstag, den Vertrag in Paraguay.

Damit entsteht eine der grÃ¶ÃŸten Freihandelszonen der Welt mit mehr als 700 Millionen Einwohnern und einer gemeinsamen Wirtschaftsleistung von rund 22 Billionen US-Dollar.

Italien fiel um

Der politische Weg dorthin war und ist umkÃ¤mpft. Zwar stimmte eine Mehrheit der 27 EU-Mitgliedstaaten dem Abkommen zu, doch LÃ¤nder wie Frankreich, Polen und Ã–sterreich hielten bis zuletzt an ihrem Nein fest.

Ausschlaggebend fÃ¼r die Zustimmung war der Kurswechsel Italiens, das zunÃ¤chst Vorbehalten zeigte, dann aber ZugestÃ¤ndnisse herausverhandelte.

Bauernopfer

Der Widerstand grÃ¼ndete vor allem auf dem Schutz der europÃ¤ischen Landwirtschaft, ein Argument, das von der Industrie weitgehend ignoriert wurde, die sich nahezu geschlossen fÃ¼r das Abkommen aussprach, das fÃ¼r sie Exporterleichterungen bringt.

Fast alle ZÃ¶lle fallen weg

Kern des Abkommens ist der Wegfall von ZÃ¶llen auf 91 Prozent der zwischen beiden WirtschaftsrÃ¤umen gehandelten Waren.

Die EU-Kommission rechnet mit einem Anstieg der Exporte in die Mercosur-LÃ¤nder um bis zu 39 Prozent und jÃ¤hrlichen Einsparungen fÃ¼r europÃ¤ische Unternehmen von rund vier Milliarden Euro.

Industrie gegen Landwirtschaft

WÃ¤hrend Europa vor allem Autos, Maschinen und chemische Produkte ausfÃ¼hrt, kommen aus SÃ¼damerika Ã¼berwiegend Agrarerzeugnisse und Rohstoffe.

FÃ¼r sensible Produkte wie Rind- und HÃ¼hnerfleisch sind zwar Importquoten vorgesehen, doch Kritiker halten diese Schutzklauseln fÃ¼r unzureichend.

Lebensmittelsicherheit in Gefahr

Nach mehr als 25 Jahren Verhandlungen wird damit ein Markt geÃ¶ffnet, in dem vÃ¶llig unterschiedliche Produktionsbedingungen aufeinandertreffen.

In Ã–sterreich warnt die Landwirtschaft seit Jahren vor billigeren Importen aus SÃ¼damerika, die aufgrund niedrigerer Umwelt-, Tierwohl- und Sozialstandards deutlich gÃ¼nstiger produziert werden.

Zerrissene Ã–VP

Landwirtschaftsminister Norbert Totschnig (Ã–VP) sprach von einer â€žgroÃŸen Belastungâ€œ fÃ¼r die Bauern, der Bauernbund von einem unverantwortlichen Wettbewerbsdruck.

Gleichzeitig preist die Wirtschaft, auch Ã–VP-Minister Wolfgang Hattmannsdorfer, die neuen AbsatzmÃ¤rkte als â€ženorme Chanceâ€œ.

Gefahr fÃ¼r Konsumenten

Neben den wirtschaftlichen Sorgen der Bauern rÃ¼ckt auch die Lebensmittelsicherheit in den Fokus der Kritik. Der Import von Erzeugnissen, die nicht den strengen EU-Standards unterliegen, wird viele europÃ¤ische BauernhÃ¶fe um ihre Existenz bringen. Dann wird die Versorgung mit Lebensmitteln aus dem Ausland und unter geringerer QualitÃ¤t erfolgen, was in die AbhÃ¤ngigkeit fÃ¼hrt.

Frankreichs Bauern geben nicht auf

Die Kritik daran reiÃŸt nicht ab. Besonders heftig ist der Widerstand in Frankreich. Auch nach der offiziellen Einigung wurde in der vergangenen Woche in Paris demonstriert.

Die franzÃ¶sische Regierung hat zwar Hilfen in HÃ¶he von 300 Millionen Euro angekÃ¼ndigt und weitere MaÃŸnahmen in Aussicht gestellt, doch die Landwirte wollen sich damit nicht abspeisen lassen. Sie fÃ¼rchten eine â€žunverhÃ¤ltnismÃ¤ÃŸige Konkurrenzâ€œ durch gÃ¼nstige Importe und sehen ihre Existenz bedroht.

Letztes FÃ¼nkchen Hoffnung

Das Abkommen muss noch vom EU-Parlament ratifiziert werden, wofÃ¼r eine einfache Mehrheit reicht. Bereits in der kommenden Woche steht ein politisches Testvotum an: Auf Initiative franzÃ¶sischer Abgeordneter soll geprÃ¼ft werden, ob das Parlament gegen das Abkommen vor den EuropÃ¤ischen Gerichtshof zieht. Ein solches Verfahren kÃ¶nnte die Ratifizierung um mehr als ein Jahr verzÃ¶gern.

Doch vorerst ist die Beschlussfassung im EU-Parlament fÃ¼r die erste JahreshÃ¤lfte geplant. Es rÃ¤cht sich, dass die Bauern traditionell die konservativen Parteien wÃ¤hlen. Denn genau sie stehen hinter dem Mercosur-Abkommen