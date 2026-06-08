FragwÃ¼rdige PrioritÃ¤ten: SPÃ–-Vizekanzler Babler streicht FÃ¶rderung fÃ¼r 1300 junge Kicker

Vizekanzler und Sportminister Andreas Babler (SPÃ–) hat die FÃ¶rderung fÃ¼r die KÃ¤fig League der Caritas Wien eingestellt. Das interkulturelle FuÃŸballprojekt in Ã¶ffentlichen KÃ¤figen betreut nach Angaben der Veranstalter rund 1300 Kinder und Jugendliche. FrÃ¼her gab es FÃ¶rderungen in HÃ¶he von je 85.000 Euro pro Jahr. Heuer bleibt das Geld aus. Laut Ministeriumsangaben sei eine Fortsetzung nicht mÃ¶glich, weil das Projekt ohne diese UnterstÃ¼tzung nicht stattfinden kÃ¶nne.

Brunzbecken und Babler-Film als Kontrast

Gleichzeitig steht das Ministerium Bablers fÃ¼r andere Ausgaben bereit. Ein umstrittenes Kunstprojekt, das als â€žBrunzbeckenâ€œ oder Urin-Schwimmbad-Spektakel kritisiert wird, wurde im Rahmen Ã¶sterreichischer BeitrÃ¤ge zur Biennale in Venedig realisiert und von Kritikern wie FPÃ–-Politiker Leo Lugner scharf attackiert.

Ebenso floss mehr als eine halbe Million Euro Steuergeld in die Dokumentation â€žWahlkampfâ€œ, die Andreas Babler und sein Team wÃ¤hrend des Nationalratswahlkampfs 2024 begleitete. Die FÃ¶rderungen wurden noch unter der VorgÃ¤ngerregierung genehmigt, der Film kam 2026 ins Kino und blieb ein Publikumsflop mit nur knapp unter 900 Besuchern in der ersten Woche.

Sparzwang bei Sport, Geld fÃ¼r andere Projekte

Das Sportministerium begrÃ¼ndet die Streichung bei der KÃ¤fig League mit Sparvorgaben im Budget. Gleichzeitig wird im Ressort fÃ¼r Kunst, Kultur und Medien weiter fÃ¼r eigene Zwecke gefÃ¶rdert. Die KÃ¤fig League gilt als soziales Projekt, das in Wiener FuÃŸballkÃ¤figen nicht nur Sport, sondern auch Integration, Fairness und Talentsuche ermÃ¶glicht. Viele Kinder sehen die PlÃ¤tze als zentralen Treffpunkt. Die Caritas sucht nun alternative Finanzierungen.

Reaktionen und politische Bruchlinien

Die Entscheidung sorgt fÃ¼r Aufregung in Sportkreisen und bei Oppositionspolitikern. Babler selbst positioniert sich gerne als FuÃŸballfan und war bei Ã–FB-Spielen prÃ¤sent. Das Ministerium verweist auf die Notwendigkeit harter Einsparungen im Gesamtbudget.