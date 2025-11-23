MedienfÃ¶rderung: Babler gibt 78.000 Euro fÃ¼r fragwÃ¼rdige Medienstudie aus â€“ ohne Ausschreibung

SPÃ–-Medienminister Andreas Babler lÃ¤sst eine umfassende Analyse zur Ã¶sterreichischen MedienfÃ¶rderung erstellen, Kostenpunkt: 78.000 Euro Steuergeld. Am Sinn des Projekts zweifelt man in der Opposition.

Mainstream-Medien enttÃ¤uscht von Medienminister Babler

Die Ã¶sterreichischen Mainstream-Medien stecken seit Monaten tief in der Krise. Mehrere VerlagshÃ¤user â€“ zuletzt etwa die Presse und die Kleine Zeitung â€“ hatten Stellenabbau angekÃ¼ndigt. Grund dafÃ¼r sind die dramatisch gesunkenen Einnahmen durch die PressefÃ¶rderung, von denen die etablierten Medien lange profitierten. Von Babler, seit mehr als acht Monaten im Amt, wurden bisher allerdings kaum Reformschritte sichtbar.

Regierung entscheidet Ã¼ber Wert von Medien

Am Mittwoch hatten die Ampel-Parteien im Nationalrat einen EntschlieÃŸungsantrag beschlossen, der die wissenschaftliche Analyse in Auftrag gibt. FPÃ– und GrÃ¼ne verweigerten in seltener Einigkeit die Zustimmung. Die FPÃ– zeigte sich alarmiert. Mediensprecher Christian Hafenecker befÃ¼rchtet, Bablers PlÃ¤ne kÃ¶nnten langfristig die Pressefreiheit untergraben:

Wenn sich eine Regierung anmaÃŸt, zu entscheiden, welches Medium qualitativ hochwertig ist, gilt es, besonders wachsam zu sein!

Medienvielfalt wird angegriffen

Was Babler den Menschen mit seiner Reform der MedienfÃ¶rderung als Sicherung unserer Demokratie verkaufen wolle, sei das genaue Gegenteil davon: nÃ¤mlich die â€žAushÃ¶hlung unserer Demokratie, indem die Medienvielfalt als eine ihrer SÃ¤ulen angegriffen wird!â€œ, so Hafenecker.

Auch Sigrid Maurer, Vizeklubchefin der GrÃ¼nen, kritisierte Bablers Vorgehen scharf:

Statt die 25 Millionen Euro, die im Budget liegen, zu verwenden, sollen nun Fakten untersucht werden, die schon lÃ¤ngst am Tisch liegen.

Auftrag wird ohne Ausschreibung vergeben

Das Ministerium bestÃ¤tigte gegenÃ¼ber Heute, dass 78.000 Euro fÃ¼r die Analyse aufgewendet werden. Da der Betrag unter der Grenze von 100.000 Euro liegt, konnte Babler den Auftrag ohne Ausschreibung direkt vergeben.

Den Zuschlag erhielt das â€žMedienhaus Wienâ€œ unter Leitung von Andy Kaltenbrunner. Beteiligt sein sollen auÃŸerdem die Ã–sterreichische Akademie der Wissenschaften (Ã–AW), das Austrian Institute of Technology (AIT), der Presseclub Concordia und die Hamburg Media School. Erste Ergebnisse werden Anfang 2026 erwartet.