FPÃ– deckt auf: Vizekanzler Babler verreiste fÃ¼r mehr als 50.000 Euro

Eine parlamentarische Anfrage der FPÃ– bringt neue Details zu den Ausgaben im Ressort von SPÃ–-Vizekanzler und Kulturminister Andreas Babler ans Licht: Allein im ersten Quartal 2026 beliefen sich die Reisekosten seines Ministeriums auf mehr als 50.000 Euro.

WÃ¤hrend viele Menschen in Ã–sterreich angesichts der weiterhin hohen Teuerung auf Urlaubsreisen verzichten mÃ¼ssen, war die Verlierer-Ampel in den ersten Monaten des Jahres offenbar besonders mobil. Die FPÃ– fragte deshalb die Reisekosten aller Ministerien quartalsweise ab.

Flugreisen als grÃ¶ÃŸter Kostenblock

Der mit Abstand grÃ¶ÃŸte Ausgabenposten entfiel auf FlÃ¼ge. Laut Bablers Angaben kosteten Flugreisen insgesamt 40.875,88 Euro. Eine von FPÃ–-GeneralsekretÃ¤r Michael Schnedlitz verlangte detaillierte AufschlÃ¼sselung nach Ziel, Kosten, Flugklasse und Reisegrund blieb jedoch aus.

Als BegrÃ¼ndung verwies Babler darauf, dass eine noch genauere Auswertung einen unverhÃ¤ltnismÃ¤ÃŸig hohen Verwaltungsaufwand verursachen wÃ¼rde. Immerhin erklÃ¤rte er, dass grundsÃ¤tzlich die Buchungsklasse Economy verwendet werde.

Weitere Ausgaben fÃ¼r Bahn, Taxi und Mietwagen

Neben dem Flugverkehr fielen auch Kosten fÃ¼r andere Verkehrsmittel an. FÃ¼r Bahnfahrten wurden 7.031,38 Euro verrechnet, fÃ¼r Taxis 1.536,05 Euro und fÃ¼r Busfahrten 132,84 Euro. ZusÃ¤tzlich schlugen Mietwagenservices bei einer Delegationsreise mit 1.663,62 Euro zu Buche.

Damit summieren sich die Ausgaben im ersten Quartal auf mehr als 50.000 Euro. Die Zahlen zeigen, dass auch kleinere Posten das Gesamtbild der Reisekosten deutlich mitprÃ¤gen.

NÃ¤chste Frist im September

Wie hoch die Reisekosten im zweiten Quartal ausgefallen sind, soll spÃ¤testens am 9. September bekannt werden. Bis dahin muss Babler die neue Anfrage der Freiheitlichen beantwortet haben.