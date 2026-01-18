Syrer stach auf Mann ein â€“ Anzeige auf freiem FuÃŸ

In Wien-Donaustadt hat die Polizei einen 17-jÃ¤hrigen Syrer als mutmaÃŸlichen TÃ¤ter eines Messerangriffs auf einen Iraker ermittelt. Der Jugendliche hatte sein Opfer nach einem Streit im Oberschenkel verletzt und die Tat gestanden.

Junger Syrer nach Hinweisen identifiziert

Vor einer Woche hatte ein 17-JÃ¤hriger am Dr.-Adolf-SchÃ¤rf-Platz in der Donaustadt eine Messerwunde am Oberschenkel erlitten. Polizeisprecher Philipp HaÃŸlinger bestÃ¤tigte am gestrigen Samstag die Identifizierung eines gleichaltrigen Syrers als VerdÃ¤chtigen, dank Hinweisen aus sozialen Medien.

Opfer leicht verletzt

Das Opfer war am Vorabend um 22 Uhr von zwei unbekannten Burschen angesprochen, beschimpft und attackiert worden. Beim Versuch zu fliehen, stach einer der Angreifer mit einem Messer zu; die Verletzungen blieben glÃ¼cklicherweise leicht, das Opfer wurde versorgt und ins Spital gebracht.

Anzeige auf freiem FuÃŸ

Der 17-JÃ¤hrige rÃ¤umte die Tat ein. â€žNach RÃ¼cksprache mit der Staatsanwaltschaft Wien erfolgte die Anzeige wegen des Verdachts der absichtlich schweren KÃ¶rperverletzung auf freiem FuÃŸâ€œ, erlÃ¤uterte HaÃŸlinger. Quelle: LPD Wien