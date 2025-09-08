Auf Flohmärkten gehört das Feilschen um den Preis dazu, sofern sich die Betteiligten an mitteleuropäische Gepflogenheiten halten. Messerstiche gehören eindeutig nicht dazu.

Foto: Sandor Somkuti / Wikimediacommons.org (CC-BY-SA-2.0)

Wien-Donaustadt

8. September 2025 / 17:55 Uhr

Flohmarkt-Verkaufsgespräch mit Syrer endet für Händler blutig

Ein 41-jähriger wurde im Zuge seiner Tätigkeit als Flohmarktverkäufer am gestrigen Sonntag in Wien-Stadlau (22. Bezirk Donaustadt) in eine Auseinandersetzung mit einem 17-jährigen syrischen Staatsbürger verwickelt. Die verbale Auseinandersetzung endete für den Händler mit mehreren Messerstichen.

Messerstiche in der Straßenbahn

Die Enttäuschung über das Scheitern eines Verkaufsgesprächs war für den Syrer so groß, dass er in der Straßenbahn mit dem Verkäufer erneut zu streiten begann. Es kam dabei zu einer körperlichen Auseinandersetzung, bei der der 17-Jährige mehrmals mit einem Messer auf sein Opfer einstach. Der 41-Jährige wurde schwer verletzt in das nächste Krankenhaus gebracht. Der Täter konnte vor Eintreffen der Polizei flüchten. Sofortige Fahndungsmaßnahmen blieben zunächst erfolglos.

Täter stellt sich Polizei

Am frühen Morgen des heutigen Montags stellte sich der junge Syrer in einer Polizeiinspektion in Wien-Döbling. Der Tatverdächtige gab gegenüber der Polizei an, sich mit dem Messer nur gegen die Angriffe des Händlers gewehrt zu haben. Die Staatsanwaltschaft Wien ordnete für den Syrer die Unterbringung in einer Justizanstalt an. Quelle: LPD Wien

Unterstützen Sie unsere kritische, unzensurierte Berichterstattung mit einer Spende. Per paypal (Kreditkarte) oder mit einer Überweisung auf AT58 1420 0200 1086 3865 (BIC: BAWAATWW), ltd. Unzensuriert

Teile diesen Artikel

    Diskussion zum Artikel auf unserem Telegram-Kanal:

Politik aktuell

8.

Sep

17:55 Uhr
8. September 2025

Flohmarkt-Verkaufsgespräch mit Syrer endet für Händler blutig

8. September 2025

13 Festnahmen: Syrische “505”-Bande zerschlagen

8. September 2025

Überfremdung geht weiter: Fast 400.000 neue Asylanten in Europa

Wir infomieren

Unzensuriert Infobrief

Facebook Twitter Rss Youtube Instagram

Klicken um das Video zu laden.