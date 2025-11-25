15-JÃ¤hrige schwer verletzt: Afghane stach auf eigene Tochter ein

In Wien-Donaustadt kam es zu einem Familienstreit, der vÃ¶llig eskalierte. Ein 50-jÃ¤hriger Afghane soll dabei mit einem Messer auf seine 15-jÃ¤hrige Tochter losgegangen sein und ihr mehrere Stichverletzungen im Halsbereich zugefÃ¼gt haben. Ereignet hatte sich die Bluttat am am gestrigen Montag gegen 18:30 Uhr in der Komzakgasse.

Opfer schwer verletzt

Die Verletzungen waren schwer, jedoch nach aktuellem Stand nicht lebensbedrohlich. Der Rettungseinsatz lief dramatisch ab: Ein Notarzthubschrauber musste direkt im Wohngebiet landen, um die Erstversorgung so schnell wie mÃ¶glich einzuleiten. Die Jugendliche wurde noch am Tatort stabilisiert und anschlieÃŸend in ein Krankenhaus gebracht.

Afghane am Tatort festgenommen

Der mutmaÃŸliche TÃ¤ter wurde unmittelbar vor Ort von der Polizei festgenommen. Zu den HintergrÃ¼nden der Attacke ist bisher wenig bekannt. Laut Angaben der Ermittler steht der Vorfall im Zusammenhang mit einem eskalierenden Familienstreit. Das genaue Motiv ist noch unklar, die Ermittlungen laufen.