Ein Rettungshubschrauber brachte das Opfer in ein Krankenhaus (Symbolbild).

Foto: Manfred Geisberger / flickr.com (CC BY 2.0)

Wien-Donaustadt

25. November 2025 / 09:36 Uhr

15-JÃ¤hrige schwer verletzt: Afghane stach auf eigene Tochter ein

In Wien-Donaustadt kam es zu einem Familienstreit, der vÃ¶llig eskalierte. Ein 50-jÃ¤hriger Afghane soll dabei mit einem Messer auf seine 15-jÃ¤hrige Tochter losgegangen sein und ihr mehrere Stichverletzungen im Halsbereich zugefÃ¼gt haben. Ereignet hatte sich die Bluttat am am gestrigen Montag gegen 18:30 Uhr in der Komzakgasse.

Opfer schwer verletzt

Die Verletzungen waren schwer, jedoch nach aktuellem Stand nicht lebensbedrohlich. Der Rettungseinsatz lief dramatisch ab: Ein Notarzthubschrauber musste direkt im Wohngebiet landen, um die Erstversorgung so schnell wie mÃ¶glich einzuleiten. Die Jugendliche wurde noch am Tatort stabilisiert und anschlieÃŸend in ein Krankenhaus gebracht.


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Afghane am Tatort festgenommen

Der mutmaÃŸliche TÃ¤ter wurde unmittelbar vor Ort von der Polizei festgenommen. Zu den HintergrÃ¼nden der Attacke ist bisher wenig bekannt. Laut Angaben der Ermittler steht der Vorfall im Zusammenhang mit einem eskalierenden Familienstreit. Das genaue Motiv ist noch unklar, die Ermittlungen laufen.

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