„AUSTRIA FIRST“ ging on air – das bietet Österreichs erster patriotischer Radiosender

AUSTRIA FIRST ist ab jetzt rund um die Uhr zu hören: FPÖ-Obmann Herbert Kickl hatte auf dem traditionellen Neujahrstreffen der Freiheitlichen am heutigen Samstag in Klagenfurt den Startschuss für Österreichs ersten patriotischen Radiosender gesetzt – unzensuriert erklärt, was dahinter steckt.

Mannschaft aus erfahrenen Radiomachern

AUSTRIA FIRST setzt auf ein Team großteils erfahrener Radiomacher mit Privatradio-Vergangenheit. Die Moderatoren vermitteln Musik, Nachrichten und patriotische Kommentare. Werner Reichel leitet als Programmchef die Ausrichtung auf Pop-/Rock-Hits und unzensierte Inhalte; er baute Sender wie 92.9 HIT FM auf und war bei ENERGY aktiv. Andi Hufnagl moderiert AUSTRIA FIRST-„am Morgen“ (montags bis freitags von sechs bis neun Uhr); Ex-Ö3 und 92.9 RTL, leitete 2001 die längste Morningshow und arbeitete als FPÖ-Pressereferent.

Prominente Stimmen aus Politik und freien Medien

Weitere feste Moderatoren sind die Nationalratsabgeordneten Marie-Christine Giuliani und Lisa Schuch-Gubik. FPÖ-TV-Moderatorin Althea Diamante, RTV-Chefredakteur Nicolas Schott, Vera Schott und Christian Karan sind einige weitere jener Stimmen, die man nun regelmäßig hören kann. Andreas Reismann (ehemals 92.9 RTL) übernimmt Nachrichten/Journale; Volker Höferl (ehemals Antenne Steiermark) und Alexander Höferl (ehemals Radio Niederösterreich) sorgen für Berichterstattung. Das Team kombiniert Radio-Profis mit FPÖ-TV/RTV-Kräften für Live-Formate wie „Klartext“ (16 bis 19 Uhr).

Erstmals patriotisches Angebot im Radio

„Mit AUSTRIA FIRST wird eine Lücke geschlossen, weil nun auch für patriotisch gesinnte Bürger ein Angebot im Radio besteht – mit guter Musik für die Familie Österreich und mit Nachrichten und Informationen, die frei sind vom Regierungsfilter, vom linken Zeitgeist, von Woke-Klamauk und von Gender-Wahnsinn. Ich bin überzeugt, das wird auf eine große und gute Resonanz beim Publikum stoßen“, freute sich Kickl über den neuen Sender aus dem freiheitlichen Medienhaus.

Empfangbar auf Internetseite, Apps und YouTube

Der Sender läuft als Webradio über austriafirst.at, Apps (iOS/Android), TuneIn und YouTube-Livestream. Bereits vor Sendestart hatte die Anwendung in den App-Charts (bei Apple) die Kategorie Unterhaltung übernommen und verzeichnete sogar mehr Downloads als weit verbreitete Apps wie TikTok oder Netflix. Wer weiterhin auf dem Laufenden gehalten werden möchte, kann sich auch für den Newsletter registrieren, um keine Neuigkeiten rund um den neuen Patrioten-Sender zu verpassen.

POLITISCHE ANZEIGE der FREIHEITLICHEN PARTEI ÖSTERREICH (FPÖ). Weitere Informationen: Transparenzbekanntmachung