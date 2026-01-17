FPÃ–-Neujahrstreffen: Startschuss fÃ¼r ein freiheitliches 2026

Mit einem kraftvollen Auftritt hat FPÃ–â€‘BundesparteiobmannÂ Herbertâ€¯KicklÂ am heutigen Samstag beim Neujahrstreffen seiner Partei in derÂ Klagenfurter MessehalleÂ das politische Jahr erÃ¶ffnet. Vor mehreren tausend Teilnehmern erklÃ¤rte er entschlossen: â€ž2026 wird unser Jahr, es wird ein freiheitliches Jahr.â€œ Zudem wurde der Startschuss fÃ¼r den eigenen freiheitlichen Radiosender â€žAustria Firstâ€œ gesetzt â€“ dieser kann jetzt rund um die Uhr auf austriafirst.at oder per eigener App empfangen werden.

Das Motto heiÃŸt Volkskanzlerschaft

Kickl fÃ¤hrt eine klare Linie gegenÃ¼ber der Verlierer-Ampel. Er betonte, es brauche Neuwahlen, weil diese Regierung niemand gewÃ¤hltâ€œ habe. Ziel sei es, der Bundesregierung mÃ¶glichst bald die Lichter ausgehen zu lassen. Gleich zu Beginn seiner Rede stellte er fest: â€žDa ist die Zukunft Ã–sterreichs daheim.â€œ Und er ergÃ¤nzte: â€žEgal, was sie gegen uns aushecken werden, wir ziehen das durch, Volkskanzlerschaft ist das Motto!â€œ

70 Jahre FPÃ–, 40 Jahre Haider

Das Treffen stand auch im Zeichen zweier JubilÃ¤en: 70â€¯Jahreâ€¯FPÃ– und 40â€¯Jahre seit JÃ¶rgâ€¯Haider die ParteifÃ¼hrung Ã¼bernahm. Kickl wÃ¼rdigte den langjÃ¤hrigen Wegbereiter der Freiheitlichen: â€žDann ist es rund gegangen in Ã–sterreich, und gut war es und richtig war es.â€œ Er sprach von Haider als einem â€žSchutzpatron der Ã–sterreicherâ€œ und forderte, den Koralmtunnel in â€žJÃ¶rgâ€‘Haiderâ€‘Tunnelâ€œ umzubenennen. â€žDankeâ€¯JÃ¶rg, dass du das alles fÃ¼r uns getan hastâ€œ, sagte Kickl.

Kickl betonte, er wolle â€ždieses falsche System Ã¼berwinden und hinter uns lassenâ€œ. Seine Idee der â€žVolkskanzlerschaftâ€œ solle die Kluft zwischen Politik und BevÃ¶lkerung schlieÃŸen. Der FPÃ–â€‘Chef stellte fest: â€žMit mir gibt es keine miesen Deals â€“ es gibt nur eines, und zwar klare VerhÃ¤ltnisse.â€œ

Kein Wechsel nach KÃ¤rnten

Er wies Spekulationen Ã¼ber einen mÃ¶glichen Wechsel in die KÃ¤rntner Landespolitik zurÃ¼ck, bekrÃ¤ftigte aber seine Verbundenheit mit seiner Heimat: â€žIch habe Sehnsucht nach meinem KÃ¤rntner Land.â€œ Zugleich versprach er, KÃ¤rnten â€žmit allem, was mir zur VerfÃ¼gung stehtâ€œ zu unterstÃ¼tzen, besonders vor den anstehenden Gemeinderatswahlen. â€žDie freiheitlichen Jahre waren die besten Jahre fÃ¼r KÃ¤rntenâ€œ, so Kickl. Dieses Erfolgsmodell wolle man nun auf Bundesebene fortsetzen â€“ fÃ¼r ein Ã–sterreich, â€ždas wieder ein Land der Sicherheit, der Chancen, der Geborgenheit und, ganz wichtig, des Friedensâ€œ werde.

Freiheitliche Friedenspolitik nur mit NeutralitÃ¤t

Deutlich positionierte sich Kickl auch zur internationalen Lage. Zum Ukraineâ€‘Konflikt sagte er: â€žDiejenigen schreien am lautesten, die am WettrÃ¼sten verdienen.â€œ Ã–sterreich brauche eine Politik des Friedens und der NeutralitÃ¤t. In einem emotionalen Moment fÃ¼gte er hinzu: â€žDanke lieber Herrgott, dass ich die BrutalitÃ¤t des Krieges nicht erleben habe mÃ¼ssen. Und bitte, lieber Herrgott, sorg dafÃ¼r, dass das auch unsere Kinder und Enkelkinder nicht mÃ¼ssen.â€œ Eine freiheitliche Friedenspolitik sei, so Kickl, untrennbar mit der Ã¶sterreichischen NeutralitÃ¤t verbunden.

Mehrwertsteuer-Senkung auf Lebensmittel keine Entlastung

Scharfe Worte fand Kickl fÃ¼r die schwarz-rot-pinke Regierung, die er als â€žWapplertruppeâ€œ bezeichnete. Die von ihr prÃ¤sentierte Mehrwertsteuersenkung auf Grundnahrungsmittel sei fÃ¼r ihn nichts anderes als â€žein paar mickrige Cent Entlastungâ€œ. Da die MaÃŸnahme erst Mitte des Jahres in Kraft tritt, sprach er von einer â€žPanikattacke vor laufenden Kamerasâ€œ.

Neuer Sonnenaufgang fÃ¼r Ã–sterreich

â€žLiebe Gegnerâ€œ, wandte er sich an die politische Konkurrenz, â€ždie Zeit der Freiheitlichen ist nicht vorbei.â€œ Vielmehr beginne jetzt â€žeine Zeit mit einer Regierung, wo endlich die Ã–sterreicher anschaffen und wo alles fÃ¼r Ã–sterreich getan wird und nicht nur von Ã–sterreich gezahlt wirdâ€œ. Das werde, so Kickl, â€žein neuer Sonnenaufgang fÃ¼r Ã–sterreichâ€œ.

Festung Ã–sterreich, Zuwanderungs-Stopp, Remigration

In einer AufzÃ¤hlung griff er mehrere seiner zentralen Themen auf â€“ von Russlandsanktionen, Klimakommunismus, Kriegstreiberei, innerer Einmischung bis zu digitalem Euro, Zensur und Ãœberwachung. Er sprach von seinem â€žÃ¶sterreichischen BeschÃ¼tzerinstinktâ€œ und seinem klaren â€žÃ–sterreichâ€‘Patriotismusâ€œ. Kompromisse lehnte er mit Nachdruck ab. Sein Ziel formulierte er eindeutig: â€žFestung Ã–sterreich, Zuwanderung-Stopp und Remigration.â€œ

â€žFreiheitskampf fÃ¼r Ã–sterreichâ€œ

Zu Beginn der Veranstaltung hatte Stadtparteiobmann Gernotâ€¯Darmann die Besucher mit den Worten begrÃ¼ÃŸt: â€žIhr alle seid unsere EhrengÃ¤ste, ihr alle seid die freiheitliche Familie.â€œ Er sprach vom gemeinsamen â€žFreiheitskampf fÃ¼r Ã–sterreichâ€œ. Landesparteiobmann Erwinâ€¯Angerer betonte in seiner Rede: â€žDie politische Zeitenwende wird es nur geben mit einem Herbertâ€¯Kickl als Bundeskanzler.â€œ

â€žAustriaâ€¯Firstâ€œ gestartet

Das Neujahrstreffen bildete zugleich den Auftakt fÃ¼r den neuen Radiosender â€žAustriaâ€¯Firstâ€œ, der mit Liveâ€‘Sendungen und Nachrichten zur vollen Stundeâ€œ rund um die Uhr senden soll. Der Sendestart war der Veranstaltung gewidmet und stand ganz im Zeichen des Mottos: â€žÃ–sterreich zuerst.â€œ

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