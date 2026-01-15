Ab Samstag: Unzensierte Nachrichten und gute Musik bei „Austria First“

Wenn Herbert Kickl beim traditionellen Neujahrsempfang der FPÖ am Samstag in Klagenfurt den „Knopf“ für den Start von „Austria First“ drückt, startet Österreich der erste patriotische Radiosender. Unzensuriert hat zuvor hinter die Kulissen des einzigartigen Medienprojekts geschaut.

Echte Nachrichten statt linker Meinungsmacherei

Werner Reichel ist der Radiomacher, der ab Samstag für das Programm von „Austria First“ verantwortlich ist. Das Internet-Radio sendet rund um die Uhr und ist über die Adresse austriafirst.at und eine eigene App (ioS, Android) empfangbar. Laut Reichel wird es sowohl live moderierte Sendestrecken in der Früh, zu Mittag und am späten Nachmittag als auch umfassende, für Österreich relevante Nachrichten zur vollen Stunde sowie Journale morgens, mittags und abends bieten. „Vollgepackt mit guter Musik und echten Nachrichten statt linken Meinungsmachens, wie wir es aus den System-Medien kennen“, versprechen die Radiomacher.

Rückkehr zu den Wurzeln: Giuliani im Gespräch

Mit einem neuen, eigenständigen Talkformat feiert Marie-Christine Giuliani ihre Rückkehr ins Radiogeschäft. Ab Sonntag ist sie auf AUSTRIA FIRST – Österreichs Patriotenradio mit der Sendung „Giuliani im Gespräch – Die Gedanken sind frei“ zu hören. Im Mittelpunkt stehen wertschätzende Gespräche am Puls der Zeit, fernab von ideologischen Denkverboten. „Bei uns dürfen die Menschen frei sprechen“, betont Giuliani – ein klares Bekenntnis zu Meinungsvielfalt und offener Diskussion, wie sie im heutigen Medienbetrieb zunehmend selten geworden ist.

Apps herunterladen, anmelden und gewinnen

Ab sofort gibt es für den neuen Patriotensender auch Apps für Iphone- und Android-Geräte:

iPhone: https://apps.apple.com/app/id6756575485

Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=at.austriafirst.app

Übrigens: Wer sich für den Newsletter anmeldet, nimmt zugleich an einem Gewinnspiel teil. Unter allen, die sich bis 31. Jänner anmelden, verlost „Austria First“ zehn Webradios.