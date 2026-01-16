Wer â€žAustria Firstâ€œ hÃ¶ren will, kann sich fÃ¼r sein Android- oder Apple-GerÃ¤t die notwendige App kostenlos herunterladen, das Programm aber auch Ã¼ber seinen PC samt besserer TonqualitÃ¤t hÃ¶ren.

Foto: unzensuriert.at / FPÃ–

FPÃ–

16. JÃ¤nner 2026 / 15:03 Uhr

â€žAustria Firstâ€œ startet: Kostenlose Apps knacken schon jetzt Rekorde

Mit â€žAustria Firstâ€œ startet die FPÃ– am morgigen Samstag Ã–sterreichs erstes Patrioten-Radio â€“ den Startschuss gibt Parteichef Herbert Kickl beim traditionellen Neujahrstreffen, das heuer in Klagenfurt stattfindet. Rund um die Uhr soll â€žAustria Firstâ€œ senden und seine HÃ¶rer mit Musik und unzensierten Informationen versorgen. Empfangbar ist der Sender ganz einfach Ã¼ber das Internet.

Kostenlos im Internet oder per eigener Anwendung

FÃ¼r den Empfang braucht es eine App, die sowohl fÃ¼r Android-GerÃ¤te als auch fÃ¼r iPhones in den jeweiligen Stores kostenlos bezogen werden kann. Alternativ lÃ¤sst sich der vielversprechende Sender auch einfach Ã¼berÂ www.austriafirst.atÂ empfangen, wenn man kein Smartphone besitzt oder besitzen will.

POLITISCHE ANZEIGE des FREIHEITLICHEN PARLAMENTSKLUBS. Weitere Informationen: Transparenzbekanntmachung


Enormes Interesse an App

Am Samstagvormittag startet â€žAustria Firstâ€œ mit einer Livesendung direkt vom Neujahrstreffen â€“ und das Interesse scheint bereits jetzt enorm zu sein; gestern hat die App auf Anhieb den Spitzenplatz in den App-Charts (bei Apple) in der Kategorie Unterhaltung Ã¼bernommen. Sie verzeichnete sogar mehr Downloads als weit verbreitete Apps wie TikTok oder Netflix.

Wer weiterhin auf dem Laufenden gehalten werden mÃ¶chte, kann sich auch fÃ¼r den Newsletter registrieren, um keine Neuigkeiten rund um den neuen Patrioten-Sender zu verpassen. Die FPÃ– baut damit die Reichweiten ihres Medienhauses weiter aus: Neben einer interaktiven Webseite mit tÃ¤glich neuen BeitrÃ¤gen umfasst das Angebot auch Reportagen und Interviews von FPÃ– TV, Podcasts und ab morgen eben auch Radioprogramm von Austria First.

POLITISCHE ANZEIGE der FREIHEITLICHEN PARTEI Ã–STERREICH (FPÃ–). Weitere Informationen: Transparenzbekanntmachung


Das kÃ¶nnte Sie auch interessieren:

UnterstÃ¼tzen Sie unsere kritische, unzensurierte Berichterstattung mit einer Spende. Per paypal (Kreditkarte) oder mit einer Ãœberweisung auf AT58 1420 0200 1086 3865 (BIC: BAWAATWW), ltd. Unzensuriert

Teile diesen Artikel

    Diskussion zum Artikel auf unserem Telegram-Kanal:

POLITISCHE ANZEIGE der FREIHEITLICHEN PARTEI Ã–STERREICH (FPÃ–). Weitere Informationen: Transparenzbekanntmachung

POLITISCHE ANZEIGE des FREIHEITLICHEN PARLAMENTSKLUBS. Weitere Informationen: Transparenzbekanntmachung

Politik aktuell

22.

Apr

17:34 Uhr
22. April 2026

â€žDie letzte Patrone im Gewehr ist geladenâ€œ: Ã–VP hetzt schÃ¤big gegen Kickl und seine WÃ¤hler

22. April 2026

Neues Geld aus BrÃ¼ssel fÃ¼r die Ukraine: 90-Milliarden-Paket beschlossen

22. April 2026

EU zahlt 320 Millionen fÃ¼r Busse in Senegal â€“ und China liefert!

Wir infomieren

Unzensuriert Infobrief

Facebook Twitter Rss Youtube Instagram
Unzensuriert Video-Empfehlung:
Jetzt reicht es endgÃ¼ltig: Von der Leyen ist rÃ¼cktrittsreif!
Klicken um das Video zu laden
Erst nach dem Klick wird eine Verbindung zu YouTube hergestellt.