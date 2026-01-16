â€žAustria Firstâ€œ startet: Kostenlose Apps knacken schon jetzt Rekorde

Mit â€žAustria Firstâ€œ startet die FPÃ– am morgigen Samstag Ã–sterreichs erstes Patrioten-Radio â€“ den Startschuss gibt Parteichef Herbert Kickl beim traditionellen Neujahrstreffen, das heuer in Klagenfurt stattfindet. Rund um die Uhr soll â€žAustria Firstâ€œ senden und seine HÃ¶rer mit Musik und unzensierten Informationen versorgen. Empfangbar ist der Sender ganz einfach Ã¼ber das Internet.

Kostenlos im Internet oder per eigener Anwendung

FÃ¼r den Empfang braucht es eine App, die sowohl fÃ¼r Android-GerÃ¤te als auch fÃ¼r iPhones in den jeweiligen Stores kostenlos bezogen werden kann. Alternativ lÃ¤sst sich der vielversprechende Sender auch einfach Ã¼berÂ www.austriafirst.atÂ empfangen, wenn man kein Smartphone besitzt oder besitzen will.

Enormes Interesse an App

Am Samstagvormittag startet â€žAustria Firstâ€œ mit einer Livesendung direkt vom Neujahrstreffen â€“ und das Interesse scheint bereits jetzt enorm zu sein; gestern hat die App auf Anhieb den Spitzenplatz in den App-Charts (bei Apple) in der Kategorie Unterhaltung Ã¼bernommen. Sie verzeichnete sogar mehr Downloads als weit verbreitete Apps wie TikTok oder Netflix.

Wer weiterhin auf dem Laufenden gehalten werden mÃ¶chte, kann sich auch fÃ¼r den Newsletter registrieren, um keine Neuigkeiten rund um den neuen Patrioten-Sender zu verpassen. Die FPÃ– baut damit die Reichweiten ihres Medienhauses weiter aus: Neben einer interaktiven Webseite mit tÃ¤glich neuen BeitrÃ¤gen umfasst das Angebot auch Reportagen und Interviews von FPÃ– TV, Podcasts und ab morgen eben auch Radioprogramm von Austria First.