Schlimmer Verdacht von Hafenecker: â€žÃ–VP an AufklÃ¤rung gar nicht interessiertâ€œ

Will die Ã–VP mÃ¶glicherweise ihr Machtnetzwerk schÃ¼tzen? Diese Frage warf heute, Dienstag, FPÃ–-GeneralsekretÃ¤r Christian Hafenecker bei einer Pressekonferenz zum Pilnacek-U-Ausschuss auf. Hintergrund: Akten aus dem Innenministerium wurden einen Monat nach Frist-Ende noch immer nicht geliefert.

1.200 Seiten noch immer nicht geliefert

So wÃ¼rden laut Hafenecker noch 1.200 Seiten an relevanten Unterlagen fÃ¼r den Pilnacek-U-Ausschuss fehlen – und auch die Auswertung der Pilnacek-Swatch, die bereits fertig sein soll, werde nicht bereit gestellt, zeigte sich Hafenecker verÃ¤rgert. â€žDie Ã–VP soll ihre Blockade-Haltung endlich aufgebenâ€œ, sagte er Richtung der Regierungspartei.

Informationen werden gezielt zurÃ¼ckgehalten

Statt an der AufklÃ¤rung mitzuwirken, wÃ¼rde vor allem Ã–VP-Abgeordneter Andreas Hanger Angriffe auf Institutionen, auf den NationalratsprÃ¤sidenten und auf die Volksanwaltschaft machen. Wer den Pilnacek-U-Ausschuss stÃ¤ndig kritisiere, wolle keine AufklÃ¤rung, sondern Unklarheit. Was Hanger da mache, sei der gezielte Versuch, den U-Ausschuss politisch zu diskreditieren, um von den wahren Sachverhalten abzulenken. â€žEs schreit fÃ¶rmlich danach, dass die Ã–VP da etwas verschweigen willâ€œ, sagte Hafenecker, der den Schwarzen auch vorwarf, Informationen gezielt zurÃ¼ckzuhalten.Â

Ortsaugenschein gleich teuer wie U-Ausschuss-Sitzung

Kritisiert werden von Hanger vor allem die Kosten fÃ¼r den Ortsaugenschein in Rossatz (Bezirk Krems-Land, NiederÃ¶sterreich), wo der einst mÃ¤chtige Sektionschef im Justizministerium, Christian Pilnacek, am 20. Oktober 2023 auf mysteriÃ¶se Weise ums Leben gekommen war. Hafenecker rechnete in der Pressekonferenz vor, dass diese Busfahrt zum Ortsaugenschein ungefÃ¤hr so viel kosten wÃ¼rde wie eine regulÃ¤re Sitzung des U-Ausschusses im Parlament, wo mehr Sicherheitspersonal notwendig wÃ¤re. â€žAber rechnen war noch nie die StÃ¤rke der Ã–VPâ€œ, bemerkte der FPÃ–-Politiker, der auf die Schulden der Partei von fast zehn Millionen Euro hinwies.

Chronologisches Vorgehen

Hafenecker, der auch FraktionsfÃ¼hrer im Pilnacek-U-Ausschuss ist, verteidigte erneut den Ortsaugenschein am Mittwoch Vormittag. WÃ¼rde man auf ihn verzichten, kÃ¶nnten Befragungen nur oberflÃ¤chlich sein. Man gehe im von der FPÃ– initiierten U-Ausschuss chronologisch vor und halte sich strikt an die Verfahrens-Regeln. Daher werde man bei der Befragung am Donnerstag auch nicht gleich mit politischen Schwergewichten beginnen, sondern mit jenem Baggerfahrer, der die Leiche am Ufer der Donau entdeckt habe.

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