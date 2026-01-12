Abgeordnete reisen mit Bus zur Donau, wo Pilnacek zu Tode kam

Der erste Akt im parlamentarischen Pilnacek-Untersuchungsausschuss kÃ¶nnte schon am Mittwoch Vormittag beim Ortsaugenschein an jenem Ort, wo der einst mÃ¤chtige Sektionschef im Justizministerium, Christian Pilnacek, am 20. Oktober 2023 auf mysteriÃ¶se Weise ums Leben gekommen war, heikle Fragen aufwerfen.Â

Ã–VP-Hanger als Miesmacher

Auch wenn die Ã–VP, allen voran Abgeordneter Andreas Hanger, den Pilnacek-U-Ausschuss ins LÃ¤cherliche ziehen mÃ¶chte und den Ortsaugenschein in einem Donau-Nebenarm bei Rossatz (Bezirk Krems-Land, NiederÃ¶sterreich) als angebliche Steuergeldverschwendung brandmarkt, zeigen eine Reihe von WidersprÃ¼chen und ZufÃ¤llen geradezu die Notwendigkeit einer parlamentarischen Untersuchung.Â

Mit dem Bus nach Rossatz

Und diese Untersuchung, um mÃ¶gliches BehÃ¶rdenversagen und womÃ¶glich auch politischen Einfluss rund um die Ermittlungen Ã¼ber die UmstÃ¤nde des eigenartigen Todesfalles herauszufinden, beginnt am Mittwoch um 10.00 Uhr mit der Abfahrt eines Busses vom Parlament. Insassen: Mitglieder des U-Ausschusses samt NationalratsprÃ¤sident Walter Rosenkranz und Verfahrensrichter. Sie werden um ca. 11.00 Uhr an jenem Ort eintreffen, der schon fÃ¼r so viele Spekulationen gesorgt hat.Â

Ortsaugenschein ohne Medienbegleitung

Der FraktionsfÃ¼hrer der Freiheitlichen im U-Ausschuss, Christian Hafenecker, sagte gegenÃ¼ber unzensuriert, dass dieser Ortsaugenschein nicht medienÃ¶ffentlich sei. Erst im Anschluss stÃ¼nden die Parlamentarier fÃ¼r Fragen zur VerfÃ¼gung. Er rÃ¤t interessierten Journalisten, sich beim Tennisplatz in Rossatz einzufinden.

Erste Befragungen am Donnerstag

Hafenecker rÃ¤umte zudem auch gleich mit einem GerÃ¼cht auf, das Ã–VP-Abgeordneter Hanger in die Welt gesetzt hat. NÃ¤mlich, dass der Ortsaugenschein angeblich horrende Kosten verursachen wÃ¼rde. Eine Sitzung im U-Ausschuss im Parlament wÃ¤re laut Hafenecker gleich teuer, â€žes ist also ein Nullsummen-Spielâ€œ. Vom Ortsaugenschein erhofft sich der FPÃ–-Mandatar viel. Abgeordnete kÃ¶nnten sich dann ein viel besseres Bild von den Ereignissen im Oktober 2023 machen und die Fragen im U-Ausschuss dann konkreter formulieren. Nach dem Lokalaugenschein am Mittwoch geht es schon am Donnerstag mit den ersten Befragungen weiter.Â